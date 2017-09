100-Stunden-Chance: Amerigo Sattelgurt zu gewinnen

Ab jetzt haben Sie 100 Stunden Zeit auf einen tollen Gewinn von Amergio Saddles. Dieses Mal verlosen wir einen Sattelgurt.

Durch sein spezielles Design im Ellbogenbereich des Pferdes ermöglicht dieser Sattelgurt die freie und ungehinderte Bewegung der Vorderbeine auch bei schwierigen körperlichen Voraussetzungen. Die einseitig angebrachten Elaststrippen erhöhen den Komfort für Ihr Pferd zusätzlich.

Philosophie

Unsere Produktphilosophie strebt nach der optimalen Verbindung von Leistungsmaximierung und Horsemanship. Gleichgewicht und Präzision sind unverzichtbare Voraussetzungen dafür. Diese Prinzipien ziehen sich konsequent durch ein komplettes Sortiment von Spitzensätteln, welche präzise durch Verwendung unseres Messsystems hergestellt und verpasst werden können. Die Herstellung eines Sattels beginnt mit der Vorbereitung des individuell hergestellten Sattelbaumes und verlangt höchste Präzision, um die korrekten Formen zu erstellen. Der Sattelbaum ist das Herzstück jedes Sattels. Jede weitere Komponente wird einzeln hergestellt und von speziell ausgebildeten Fachkräften, weiblich wie männlich, zu einen fertigen Produkt geformt. Die Kombination von traditionellen Arbeitsmethoden und modernsten technischen Möglichkeiten erlaubt ungewöhnlich präzises und individuelles Arbeiten.

Forschung und Entwicklung sind grundlegende Bestandteile des Amerigo-Konzepts, nicht nur um ein höchstes Qualitätsniveau zu halten, sondern auch um den Bedürfnissen des sich ständig verändernden Marktes mit innovativen Impulsen zu begegnen. Der Trend zu individuell hergestellten Sätteln und hochtechnischem Zubehör geht Hand in Hand mit den stetig steigenden Anforderungen im modernen Pferdesport.

Amerigo-Sättel werden weltweit sowohl von Top-Professionals als auch von Amateurreitern als präzise Werkzeuge zur Verbesserung der sportlichen Leistung und der Erhaltung der Gesundheit der Pferde geschätzt.

Einige Topreiter, die Amerigo-Sättel seit Jahren ausschliesslich verwenden: Edwina Tops-Alexander, Daniel Deusser, Steve Guerdat, Michael Eilberg; und viele andere.

Geschichte

Biomechanische Grundsätze und das Wohlergehen der Pferde bilden neben den Bedürfnissen der Reiter seit nunmehr 12 Jahren die Leitlinien für Design und Herstellung unserer Amerigo-Sättel, die in allen Sparten des Reitsports, vom Springreiten bis Islandpferdesport, auf Top-Niveau zu finden sind.

Ein Telefonanruf 1997 von Selleria Equipe an Menetsattel AG war gleichzeitig die Geburtsstunde von Amerigo. Die starke Partnerschaft mit den Erfahrungen von mehr als zwei Jahrzehnten in der Sattelindustrie, hat ein Sattelprogramm hervorgebracht, das in allen klassischen Disziplinen der Reiterei in der Weltspitze auf breiter Front zu finden ist. Durch ein speziell entwickeltes Beurteilungs-und Messsystem für Pferde und Reiter ist es uns möglich, Bewegungsabläufe und Wohlbefinden zu verbessern, was automatisch grössere Leistungsfähigkeit und Konstanz zur Folge hat. Der intensive Kontakt mit Spitzenreitern, Top-Tierärzten und Therapeuten ergibt ein unerschöpfliches Arsenal an Information über Biomechanik von Pferden und Reitern. Diese Kenntnisse sind ungeheuer wertvoll und fliessen laufend in den Entwicklungsprozess der Amerigo Produktpalette ein.

Hinter dem Amerigo Konzept steht Peter Menet, der dank seiner langjährigen Erfahrung ein Sattelmanagement Modell entwickelt hat, das nicht nur leistungssteigernd wirkt, sondern die Pferde auch langfristig gesünder erhält. Als ambitionierter Springreiter und Züchter drehte sich sein ganzes Leben um die Arbeit mit Pferden und später auch um Sättel. Seine Tätigkeit in der Schweiz beinhaltet die Beurteilung von 10-12 Pferden und Reitern täglich; sei es das Ausmessen neuer oder die Kontrolle existierender Sättel und auch die Beratung von Kunden in allen Disziplinen und auf allen Leistungsstufen. Seine Kenntnisse darüber, wie Sättel die Leistungsfähigkeit von Pferden beeinflussen können legt er oft in Seminaren für Veterinäre, Physiotherapeuten und Osteopathen als Weiterbildung dar.

Gewinnspiel

Wir verlosen den GH02AME- Sattelgurt von Amerigo