100-Stunden-Chance: Coursewalk Luhmühlen mit Ingrid Klimke gewinnen

Luhmühlen-Liebhaber, Vielseitigskeitsreiter und/oder Ingrid Klimke-Fans aufgepasst! Wir verlosen eine Führung über die Geländestrecke mit Ingrid Klimke. Dazu gewinnen Sie 1×2 Dauerkarten und eine Goodie Bag. Ab jetzt für die nächsten 100 Stunden.

Bevor die Heide zum Beben gebracht wird, beim CCI4*/CIC3* vom 15. bis 18. Juni in Luhmühlen, dürfen Sie nochmal über die Geländestrecke gehen. Dabei sind Sie nicht alleine. Begleiten wird Sie Ingrid Klimke und mit Tipps und Antworten rund um die Strecke zur Verfügung stehen. Das allein klingt schon super, aber in Kooperation mit Horseware bekommen Sie noch 1×2 Dauerkarten für das ganze Wochenende geschenkt und eine Goodie Bag oben drauf. Dafür müssen Sie nicht viel mehr machen, als das unten stehende Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnen.

Starkes Teilnehmerfeld

Die Kritik aus dem letzten Jahr fand scheinbar Gehör. Bemängelt wurde, dass Stars wie Michael Jung nicht mehr in die Heide fahren, um um den Titel des Deutschen Meisters zu reiten, sondern lieber ein anderes Turnier besuchen. In diesem Jahr kann sich die Turniergesellschaft Luhmühlen über ein üppig besetztes Teilnehmerfeld freuen. Michael Jung, Ingrid Klimke, Sandra Auffarth oder Bettina Hoy sind nur ein paar Namen von Spitzenprofis.

CIC3* – Deutsche Meisterschaft

Im CIC3* messen sich die Reiter um den Titel des Deutschen Meisters. Im letzten Jahr stand Sandra Auffarth mit Opgun Louvo ganz oben. Nach den Olympischen Spielen in Rio 2016, gab es kaum noch Einsätze für den Fuchs, der liebevoll Wolle genannt wird. Grund: eine Verletzung am Griffelbein. Ihr Debüt für 2017 geben die beiden nun in Luhmühlen. Ingrid Klimke, die sich im letzten Jahr geschlagen mit der Silbermedaille zufrieden geben musste, versucht dieses Jahr mit Hale Bob den Titel zu holen. Doch die Konkurrenz schläft nicht und so sind unter anderem Michael Jung, Julia Krajewski oder Andres Ostholt Anwärter auf den Titel.

CCI4*

Nicht nur der nationale Meistertitel lockt in die Heide, international ist Luhmühlen interessant, weil es das einzige deutsche Vielseitigkeitsturnier auf Viersterne-Niveau ist. Von den Deutschen haben unter anderem Bettina Hoy, Andreas Ostholt, Julia Krajewski und Vorjahressieger Andreas Dibowkis genannt. International stehen Astier Nicolas (FRA), Pippa Funnell (GB), Oliver Townend (GB), Tim Lips (NED) oder Badminton-Sieger Andrew Nicholson (NZL) auf der Teilnehmerliste.

Gewinnspiel