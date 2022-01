21. Triesdorfer Pferdetag: Eine Online-Lehrveranstaltung rund ums Pferd

Am 12. Februar laden die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, das Pferdezentrum Franken und die Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zum 21. Triesdorfer Pferdetag ein, der als Online-Veranstaltung auch für Pferdefreunde außerhalb Bayerns wichtige Informationen rund um verschiedene Themenbereiche von Fütterung über Orthopädie hin zur Bedeutung des Exterieurs für die sportliche Nutzung des Pferdes gibt.

Los geht’s am 12. Februar um 9 Uhr mit der Begrüßung und Einführung in die Online-Veranstaltung. Die erste Referentin ist gleich eine Koryphäe ihres Fachs, Prof. Dr. Ellen Kienzle, Fachärztin für Tierernährung und Diätik an der LMU München. Ihr Thema: „Kann man Heu für Pferde ersetzen?“

Als nächstes spricht Dr. Wolf-Dieter Wagner über „Moderne Therapien in der Pferdeorthopädie“. Dr. Wagner ist Fachtierarzt für Pferde, Chiropraktiker für Pferde und auch Pferdewirt Reiten, kennt also beide Seiten, wenn es um kranke Pferde geht.

Nach der Mittagspause heißt das Oberthema „Exterieur versus Sport“. Erst in der Theorie, dann anhand von praktischen Beispielen zeigt Bayerns Zuchtleiter Torsten Große-Freese, wie beides miteinander zusammenhängt – oder auch nicht.

Nach jedem Themenblock ist Zeit für Diskussionen vorgesehen, so dass sich die online zugeschalteten Zuschauer auch einbringen und Fragen stellen können.

Das Ende der Veranstaltung ist für 14.30 Uhr vorgesehen. Sie ist als fachliche Fortbildung vom Bayerischen Reit- und Fahrverband mit 2 LE Profil 4 zur Verlängerung der Übungsleiter-/Trainerlizenz des DOSB anerkannt.

Anmeldungen bis spätestens 4. Februar per E-Mail an:

[email protected].

Erwachsene Teilnehmer zahlen für die Teilnahme 20 Euro. Schüler und Studenten (Ermäßigung durch Nachweis) zahlen die Hälfte.