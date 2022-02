Abschied vom Holsteiner Olympia-Springhengst Canturo

Herzschlag – im Alter von 27 Jahren ist der Holsteiner Hengst Canturo im Gestüt Bois Margot gestorben.

Das Gestüt Bois Margot selbst hat den Tod von Canturo bekannt gegeben. 18-jährig hatte das Gestüt in der Normandie den Holsteiner Hengst v. Cantus-Calando aus der Zucht von Herbert Diederich erworben. Bis zuletzt wurde er dort gehegt und gepflegt nach seiner langen und erfolgreichen Karriere im Sport.

In seinen ersten Springpferdeprüfungen, die er in Serie gewann, wurde er noch von Dirk Ahlmann geritten. Fünf- und sechsjährig stellte Ahlmann Canturo beim Bundeschampionat vor. In den ersten S-Prüfungen saß dann Torn Köhlbrandt im Sattel von Canturo. Mit ihm nahm der Hengst siebenjährig an den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde teil und qualifizierte sich fürs Finale.

Im Jahr darauf übernahm dann der Reiter die Zügel, unter dem Canturo international bekannt werden sollte: Bernardo Alves. Mit dem Brasilianer im Sattel ging Canturo sowohl bei den Olympischen Spielen in Athen (Rang neun mit der Mannschaft, Platz 59 im Einzel) als auch bei den Weltreiterspielen 2006 in Aachen (Platz zehn mit der Mannschaft, Zwölfter im Einzel).

Züchterisch hat Canturo auch einiges geleistet. Für 2021 verzeichnet die FN 384 Nachkommen im Sport, 42 davon noch aktiv. 86 seiner Kinder sind bis S gesprungen und je eines schaffte es im Dressurviereck und vor dem Wagen bis zur schweren Klasse. Knapp eine Million Euro haben Canturo-Kinder bislang verdient.

Im Sport gehen allerdings auch noch viele andere Nachkommen von Canturo, z.B. Can Ya Makan von Shane Breen bzw. zuletzt Georgia Tame, Good Luck von Cian O’Connor, Cristy von Marcus Ehning oder auch die Olympiastute Zypria von Willem Greve.

Dafür, dass ihr Vater nicht in Vergessenheit gerät sorgen außerdem 16 gekörte Söhne sowie 62 eingetragene Zuchtstuten, fünf mit Staatsprämie. Zu den bekanntesten zählen Camargo, dessen Mutter keine Geringere ist als Luciana Diniz‚ Fit For Fun, Canstakko von Takashi Haase, Canturano und Canto.