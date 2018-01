Abschied von Willi Melliger

Im Alter von 64 Jahren verstarb der Schweizer Springreiter Willi Melliger an den Folgen eines Hirnschlags.

In der Nacht von Montag, den 15. Januar 2018, Dienstag, 16. Januar, starb Willi Melliger. Fünf Wochen lang lag er im Koma, nachdem er am 13. Dezember einen Hirnschlag erlitten hatte.

Willy Melliger war zweimal verheiratet und hinterlässt drei Kinder und einen Enkel.

Einer der ganz Großen

Willi Melliger war einer der erfolgreichsten Springreiter der 1990er-Jahre. Seine größten Erfolge feierte er mit jenem Holsteiner, den man auch als den „Weißen Riesen“ kannte: Calvaro, ein Cantus-Sohn von 1,85 Meter Stockmaß. Willi Melliger und Calvaro – das war noch eines jener Paare, wie man sie damals kannte, wie John Whitaker und Milton, Paul Schockemöhle und Deister, Paare, bei denen Reiter- und Pferdename untrennbar miteinander verbunden waren. 2003 musste Calvaro mit nur 17 Jahren eingeschläfert werden.

Zusammen holten die beiden zwei olympische Silbermedaillen, 1996 in der Einzelwertung Atlanta und 2000 in der Mannschaftswertung in Sydney. Darüber hinaus gewannen die beiden drei Silber- und eine Mannschaftsgoldmedaille bei Europameisterschaften.

Zuvor war Melliger 1993 bereits Doppel-Europameister mit Quinta C gewesen.

Quelle: www.nzz.ch