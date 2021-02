Achtung! Achten Sie darauf, dass Ihr Pferd auch bei Eistemperaturen genug säuft!

Immer wieder haben wir es in den letzten sehr kalten Tagen erlebt, dass Pferde leichte Koliken bekommen, nicht mehr fressen und sich ingesamt unwohl fühlen. Der Grund könnte Flüssigkeitsmangel sein.

Bei Dauerfrost kann es schon mal passieren, dass die Selbsttränken in den Boxen zwar noch einwandfrei funktionieren, sich aber auf dem stehenden Wasser eine dünne Eisschicht bildet. Das mögen die Pferde nicht und saufen deshalb nicht ausreichend. Normalerweise trinken sie durchschnittlich mindestens 30 Liter pro Tag.

St.GEORG-Medizinexpertin Dr. Annette Wyrwoll sagt: „Ein Hinweis können die Pferdeäpfel sein. Wenn sie klein und hart sind, deutet das auf Flüssigkeitsmangel hin.“

Ihr Tipp: „Bieten Sie den Pferden am besten dreimal am Tag einen 10 Liter-Eimer mit leicht angewärmtem Wasser an. Es sollte hand-, aber noch nicht lauwarm sein. 25 Grad sind gut. Sie können dem Wasser ungefähr ein Glas voll Apfelsaft beimengen. Dann trinken die Pferde es lieber, weil es süßlich schmeckt.“

Eine weitere Möglichkeit, dem Pferd Flüssigkeit zuzuführen ist stark verdünntes Mash – das dann allerdings keinerlei Komponenten enthalten darf, die gekaut werden müssen. Getreidefreies Mash eignet sich da am besten.

Und übrigens: Schnee ist kein Ersatz für Wasser! Im Gegenteil, auch übermäßiges Schneefressen kann Probleme im Verdauungstrakt verursachen.