Alexa Stais verlässt den Stall Michaels-Beerbaum

Ein Jahr lang hat die inzwischen für Zypern startende Alexa Stais im Stall von Meredith Michaels Beerbaum und ihrem Mann Markus geritten. Nun geht es weiter zu neuen Abenteuern.

„Nach einem erfolgreichen Jahr Arbeit für die Heldin meiner Kindheit habe ich die Entscheidung getroffen, meine Flügel wieder auszubreiten und zu schauen, wohin mein Abenteuer mich als nächstes führt“, schreibt Alexa Stais auf Instagram. Sie bedankt sich bei Meredith und Markus für alles, was sie bei ihnen lernen konnte und „natürlich“ auch bei dem gesamten Team und den Besitzern.

Offenbar weiß die 26-Jährige also noch nicht, was als nächstes kommt. Seit ihrem 18. Lebensjahr lebt Alexa in Deutschland. Mehrere Jahre war sie als Bereiterin beim Hilmar Meyer in Niedersachsen tätig und in dieser Zeit hoch erfolgreich, vor allem mit dem inzwischen pensionierten Oldenburger Quintato.

In ihrer Zeit im Stall Michaels-Beerbaum war sie unter anderem mit Lucato Mad Jo und der Selle Français-Stute Urhelia Lutterbach international gut dabei. Mit letzterer hatte sie unter anderem im vergangenen Oktober einen der Großen Preise bei der Mediterranean Equestrian Tour gewonnen.