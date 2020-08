Amerigo – funktionales, gesunderhaltendes und glamouröses Reitsportzubehör

Die Biomechanik und die Gesundheit der Pferde sowie die Bedürfnisse der Reiter sind die wichtigsten Richtlinien, die das Design und die individuelle italienische Herstellung aller Amerigo-Sättel inspirieren. Sie haben dazu geführt, dass sich Amerigo in den letzten 23 Jahren in allen Bereichen des Pferdesports etabliert hat.

Amerigo bietet ein komplettes Sortiment an Weltklasse-Sätteln für alle Disziplinen, die mit dem speziellen Amerigo-Messsystem sehr präzise auf Pferd und Reiter abgestimmt werden können. Sie vereinen Funktionalität und Präzision sowie hochwertigste Materialien und akribische Verarbeitung.

Amerigo Sättel stehen für höchste Standards in allen Disziplinen des Reitsports. Vom Spitzenreiter bis zum ambitionierten Freizeitreiter werden die Produkte wegen ihrer Qualität und Funktionalität hoch geschätzt. Jeder Sattel wird einzeln angefertigt mit dem Ziel, das Leistungsvermögen von Reiter und Pferd zu optimieren. Die Sättel werden aus italienischem oder französischem Leder der Spitzenklasse gefertigt. Die speziell ausgewählten Häute kommen aus umweltzertifizierten Gerbereien.

Die Herstellung eines Sattels beginnt mit der Vorbereitung des individuell hergestellten Sattelbaumes und verlangt höchste Präzision, um die korrekten Formen zu erstellen. Jede weitere Komponente wird einzeln hergestellt und von speziell ausgebildeten Fachkräften, weiblich wie männlich, zu einen fertigen Produkt geformt. Die Kombination von traditionellen Arbeitsmethoden und modernsten technischen Möglichkeiten erlaubt präzises und individuelles Arbeiten.

Hinter dem Amerigo Sattelkonzept steht der wissenschaftliche Ansatz des erfahrenen Peter Menet, der ein professionelles Sattelmanagementsystem geschaffen hat – mit dem Ziel, nicht nur die Leistung zu verbessern, sondern auch dazu beizutragen, das Pferd gesünder zu erhalten.

Als aktiver Reiter und leidenschaftlicher Züchter von Sportpferden widmet er sein Arbeitsleben der Analyse der Pferde- und Reiterbiomechanik, misst sie für neue Sättel, überprüft die Passform ihrer bestehenden und berät alle Reiter. Sein umfangreiches Know-how, wie Sättel die Leistung der Pferde beeinflussen können, gehört zu den wichtigsten Werten, die die Marke Amerigo international zu einem Begriff in der Pferdewelt gemacht haben. Wichtige Namen internationaler Top-Reiter wie Edwina Alexander, Olivier Robert, Daniel Deusser, Pius Schwizer, Billy Twomey, Steve Guerdat, Charlotte Fry und Alberto Zorzi gehören zu den Reitern, die Amerigo gewählt haben, um dazu beizutragen, ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen.

Forschung und Entwicklung sind wichtige Teilbereiche jeder Sattlerei. Nicht nur um das höchstes Qualitätsniveau zu halten, sondern auch um den Bedürfnissen des sich ständig verändernden Marktes mit innovativen Impulsen zu begegnen. Der Trend zu individuell hergestellten Sätteln und hochtechnischem Zubehör geht Hand in Hand mit den stetig steigenden Anforderungen im modernen Pferdesport.

Sicherheit hat für Amerigo Priorität in allen Aspekten der Produktequalität. Dies, kombiniert mit Funktion und Topqualität, erlaubt es Amerigo, Pferd und Reiter mit Ausrüstung für höchste Anforderungen zu versorgen wie zum Beispiel mit dem neuen Stollenschutzgurt mit Magnetverschluss.

Amerigo Sicherheitsbügel: Funktionalität und Glamour Hand in Hand

Design, Qualität der Materialien gepaart mit ausserordentlichen Fähigkeiten in der Produktion lassen Sättel und Accessoires von höchster Eleganz entstehen, so wie der Amerigo Sicherheitsbügel (STAF14).

Die beweglichen Sicherheitsteile sind nach dem Auslösen einfach zu ersetzen. Die Wahl der verarbeiteten Materialien reflektiert das sorgfältige Augenmerk, das auf Qualität und Innovation gelegt wurde: Die schwarze, breite Trittfläche des Bügels ist mit einem ausgeklügelten Lochsystem und einem kratzfesten Grip-Finish versehen. Der Bügel selbst ist aus einem Stück gefertigt und besteht aus Ergal. Dieses Material ist den existierenden Aluminiumlegierungen in Bezug auf die mechanischen Eigenschaften weit überlegen.

Ein Stollenschutzgurt, der Einhängen verhindert

Der neue Stollenschutzgurt GH39 ist eine einmalige Kombination von Funktionalität und höchstem Sicherheitsstandard. Die komplette Abdeckung des Karabinerbereichs verhindert das berüchtigte Einhängen des Hufeisens im Martingal oder Vorderzeug am Sprung. Die Abdeckung wird von zwei starken Magneten gehalten. Das Öffnen und Schließen sind dadurch auf einfachste Weise am gesattelten Pferd gewährleistet.

Die bewährte Kombination von praktisch unzerstörbarem Vibram mit weichem Kalbsleder garantiert höchste Langlebigkeit und Funktionalität in stilvollem Design. Der Gurt ist in allen Amerigo Farben erhältlich; schwarz, dunkelbraun, rotbraun und newmarket.

Dies sind die neuesten Produktentwicklungen in der Amerigo-Kollektion, mit denen Amerigo den ständig steigenden Ansprüchen begegnen möchte, die Pferd und Reiter an Reitsportzubehör stellen. Einen neuen Dressursattel wird Amerigo in Kürze ebenfalls vorstellen.