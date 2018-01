Andreas Helgstrand: 380.000 Kronen Strafe wegen illegaler Beschäftigung

Erst jetzt wurde den Medien in Dänemark Einsicht in Akten gewährt, die dokumentieren, dass Dressurpferdehändler Andreas Helgstrand bzw. seine Firma Helgstrand Dressage 2015 eine Rekord-Geldstrafe bezahlen musste, weil er eine Mitarbeiterin illegal beschäftigt hatte.

380.000 Kronen, umgerechnet ca. 62.400 Euro, musste die Firma Helgstrand Dressage 2015 bezahlen, weil sie die US-amerikanische Dressurreiterin Jhesika Wells illegal angestellt hatte. Es handelt sich um eine der höchsten Geldbußen aufgrund der illegalen Beschäftigung von Ausländern zwischen 2014 und 2016 in Dänemark.

Laust Høgedahl, Arbeitsmarktforscher an der Universität Aalborg, wird auf der Webseite dr.dk zitiert, die Höhe der Geldstrafe gebe einen Hinweis darauf, dass es sich hier um bewussten Betrug gehandelt hat, der in dem Wissen ausgeübt wurde, dass das Tun gesetzwidrig sei.

Die Redaktion der Internetplattform hatte sich auch um Statements der beiden Betroffenen bemüht, diese hätten aber nichts zum Sachverhalt beitragen wollen, heißt es. Nach dem erst die Möglichkeit, eine Einsicht in die Akten zu nehmen, die Strafe öffentlich gemacht hat, hat dr.dk auch den dänischen Reiterverband auf den Fall angesprochen. Dessen Vorsitzender Ulf Helgstrand, der Vater des beschuldigten Pferdehändlers, wollte sich zu der Sachlage nicht äußern. Eine Vertreterin des dänischen Dachverbandes wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Firma Helgstrand Dressage A/S kein eingetragener Reitverein sei und deshalb der Verband keinerlei Handlungsbedarf sehe.

Andreas Helgstrand gilt als einer der weltweit erfolgreichsten Dressurpferdehändler. Erst vor kurzem hat er eine Dependance in Florida eröffnet und demnächst möchte er einige seiner teuer erworbenen Deckhengste in einer neu errichteten Hengststation im Osnabrücker Land den Züchtern in Deutschland anbieten. Sein Geschäftsgebaren hat schon häufiger für Schlagzeilen gesorgt. So gab es vor einigen Jahren rund um den Verkauf der Weltmeisterin der jungen Dressurpferde, Uno Donna Unique, die von Patrik Kittel geritten wurde, Berichte, wonach Helgstrand gegenüber der Züchterin und anteiligen Besitzerin beim Verkauf falsche Angaben zum Verkaufspreis gemacht habe.

Quelle: www.dr.dk