Andreas Helgstrand verliert Bronzemedaille dänische Meisterschaft wegen unerlaubter Medikation

Andreas Helgstrand muss im Juni die bei den dänischen Meisterschaften im Sattel von Jovian errungene Bronzemedaille wieder zurückgeben. Der Hengst war wegen einer leichten Kolik tierärztlich versorgt worden. Die Behandlung wurde aber nicht regelkonform gemeldet.

Es waren nur leichte Koliksymptome, aber die haben nun schwerwiegende Folgen für Andreas Helgstrand, dem unerlaubte Medikation zur Last gelegt wird. Der Hengst Jovian hatte bei den dänischen Meisterschaften am 3. Juni 2023 Anzeichen einer möglichen Kolik gezeigt. Daraufhin hatte der Pfleger von Jovian den Tierarzt Jonas Rasmussen gerufen. Rasmussen behandelte den Hengst mit dem auf homöopathischen Wirkstoffen basierenden Präparat Traumeel. Zusätzlich verabreichte er das Medikament Duphalyte, das bei Dehydrierung oder Hypoproteinanämie (verminderte Konzentration des Gesamteiweiß im Blutplasma) zum Einsatz kommen kann. Beide Wirkstoffe stünden nicht auf der Dopingliste des Weltreiterverbandes (FEI), sagte der Tierarzt gegenüber dem dänischen Pferdeportal Ridehesten.

Sein falsches Vorgehen hat nun letztendlich zur Aberkennung der Bronzemedaille geführt hat, die Andreas Helgstrand am ersten Juniwochenende bei den dänischen Meisterschaften erritten hatte. Als Reiter ist Helgstrand die verantwortliche Person in einem Berufungsverfahren vor der zuständigen Sportgerichtsbarkeit des dänischen Pferdesportverbandes, Dansk Ride Forbund. Helgstrand wurde nun wegen unerlaubter Medikation schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe verurteilt.

Medikation von Helgstrands Jovian war unerlaubt

Der Verweis des Tierarztes auf die FEI-Dopingbestimmungen stieß bei den Verantwortlichen des dänischen Pferdesportverbandes auf taube Ohren. Unter anderem, weil auf den dänischen Meisterschaften nicht das FEI-Reglement, sondern das Regelwerk des Dansk Ride Forbund (DRF) gelte.

Die dänischen Offiziellen sehen einen Verstoß gegen Punkt 23 des dänischen Regelwerks. Unter anderem hatte der Tierarzt Jovian, der mit Andreas Helgstrand auch Teil des Teams war, das bei den Europameisterschaften Bronze gewann, in seiner Box behandelt, ohne vorher die für veterinärmedizinische Aspekte Zuständige, Mette Uldahl, davon zu informieren. Erst abends um 22.04 Uhr schrieb er ihr eine E-Mail, in dem er den Sachverhalt meldete. Telefonischen oder anderweitigen Kontakt soll Jonas Rasmussen aber nicht aufgenommen haben. Der Umstand, dass zwei Technische Delegierte (TD) den Tierarzt in der Box von Jovian gesehen hatten, sei kein Ersatz für eine Besprechung mit Mette Uldahl, so der DRF. Die zuständigen Personen hätten vor der Verabreichung von Medikamenten herangezogen werden müssen.

Nach der unerlaubten Medikation hatte sich Jovians Zustand verbessert und Andreas Helgstrand hatte ihn am Folgetag an den Start gebracht. Der Reiter selbst hatte erst am Dienstag nach den dänischen Meisterschaften von dem Vorfall erfahren. Zu diesem Zeitpunkt war ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden.

Unerlaubte Medikation laut dänischem Recht: Traumeel und Duphalyte

Die zuständigen Stellen sehen das dänische Regelwerk in mehreren Punkten verletzte. Andreas Helgstrand wird nicht nur die unerlaubte Medikation vorgeworfen. Die einzelnen Punkte, die zu seiner Verurteilung führten lauten unter anderem:

Verabreichung von Medikamenten an ein Pferd auf einem Turniergelände ohne die erforderliche Beurteilung und Genehmigung durch den tierärztlichen Berater des DRF

Verabreichung von Medikamenten, die für die angegebene Indikation (leichte Koliken) nicht zugelassen sind, da die Medikamente für diese Anwendung nicht zugelassen sind. Es handelt sich um einen Off-Label-Use (Umwidmung) unter der direkten persönlichen Verantwortung des Tierarztes.

Eines der Arzneimittel (Traumeel) ist in erster Linie für die Behandlung von Schmerzen und Entzündungen des Bewegungsapparates bestimmt.

Die Flüssigkeiten (Medikamente usw.) wurden über eine Sonde verabreicht, die das Pferd nicht freiwillig zu sich nimmt.

Pferde dürfen nicht unter dem Einfluss von schmerzlindernden, leistungssteigernden, stimulierenden oder beruhigenden Substanzen an Reitwettbewerben teilnehmen, und es darf ihnen nur Flüssigkeit in einer Form verabreicht werden, die sie freiwillig zu sich nehmen. Wenn Pferde an einem Turnierort in Dänemark medikamentös behandelt werden müssen, muss vor der Behandlung die Genehmigung des DRF-Tierarztes eingeholt werden, es sei denn, es besteht eine ernste oder lebensbedrohliche Situation für das Pferd.

Tierarzt nimmt Schuld auf sich

Gegenüber Ridehesten signalisierte Tierarzt Rasmussen, dass er die Schuld voll auf sich nehme: „Als Alleinverantwortlicher für den Vorfall verstehe ich das Urteil überhaupt nicht, und es tut mir im Namen von Andreas sehr leid. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich in dieser Situation das Richtige für das Pferd getan habe.“

Helgstrand wurde im Nachhinein disqualifiziert. Er muss die Bronzemedaille zurückgeben und eine Strafe von 5.000 Dänischen Kronen (ca. 670 Euro) zahlen.

Zuerst hatten Ridehesten und Eurodressage berichtet.