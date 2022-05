Andreas Lorenz mit Deutschem Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet

Der Ehrenpräsident des Landesverbandes Pferdesport Sachsen, Andreas Lorenz, ist von FN-Präsident Hans-Joachim Erbel mit dem Deutschen Reiterkreuz in Gold geehrt worden. Lorenz habe mit seinem Einsatz maßgeblich zur Entwicklung des Pferdesports in Sachsen beigetragen.

Der heute 69-jährige Andreas Lorenz ist schon von Kindesbeinen an dem Pferdesport verbunden. In der DDR ritt er Turniere bis zur Klasse M und setzte sich schon im Alter von 17 Jahren als Mitglied im Bezirksfachausschuss Karl-Marx-Stadt für den Jugendsport ehrenamtlich ein. Dieses Engagement führte er auch danach weiter fort, als er sich von 1979 bis 1980 im Pferdesportverband der DDR für den Jugendbereich einbrachte.

Andreas Lorenz ist gelernter Facharbeiter Rinderzucht und studierter Veterinär-Ingenieur. Nach der Wende war er maßgeblich an der Überführung des Pferdesportverbandes der DDR in den dann gegründeten Landesverband Pferdesport Sachsen beteiligt, wo er sich nun schon seit mehr als drei Jahrzehnten engagiert, davon 17 Jahre als Vize-Präsident. 2007 bis 2022 war er dann Vorsitzender.

Selbst züchtet Lorenz seit vielen Jahren Pferde, früher Sachsen, in jüngeren Jahren Deutsche Sportpferde. Immer war es ihm ein Anliegen, die Bereiche Sport und Zucht eng miteinander zu verbinden. Das tat er bereits ab 2010 als stellvertretender Vorsitzender im Verein zur Förderung der Pferdezucht und des Pferdesportes im Freistaat Sachsen. So kam durch Lorenz auch der Kauf des „Haus des Pferdes“ in Moritzburg zustande. Damit konnte Zucht und Sport im Bundesland Sachsen „eine gemeinsame Heimat“ gegeben werden.

„Was Andreas Lorenz auszeichnet: Er akzeptiert kein Nein. Im Gegenteil. Ich glaube, es freut ihn, wenn ihm ein bisschen Widerstand entgegengebracht wird, dann läuft er zu Höchstform auf“, so Hans-Joachim Erbel.