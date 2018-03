Andrew Hoys Rutherglen ist nun Lehrmeister

Vielseitigkeitsolympiasieger Andrew Hoy hat für sein Erfolgspferd Rutherglen eine neue Aufgabe gefunden. Der Wallach hat nun einen Bildungsauftrag.

Auf seiner Homepage schreibt der in Großbritannien beheimatete Australier, er habe sich viele Gedanken über die Zukunft von Rutherglen gemacht als er beschloss, ihn aus dem großen Sport zu nehmen: „Ihn zu verkaufen, war nie eine Option. Er gehört zur Familie. Ihn auf die Weide zu schicken – er würde sich nur langweilen. Er war immer der „Herr im Haus“ – und das will er immer noch sein. Also was tun?“

Die Lösung präsentierte sich in Gestalt einer Schülerin von Hoy, Isabel Finemore. Ihre Eltern waren auf der Suche nach einem Umsteiger-Pferd für die Tochter, die bislang noch mit Ponys unterwegs gewesen war. Allerdings stellte sich die Frage, ob der mit seinen 15 Jahren noch topfitte Rutherglen nicht noch ein bisschen viel sein könnte für die junge Reiterin. „Es schien eine gute Idee zu sein – theoretisch. Aber wir würde unsere Formel 1-Rennmaschine damit zurecht kommen, nun Lehrmeister zu sein?“

Andrew Hoy sagt: „Isabel und Rutherglen präsentierten sich wie in Paar, das der Himmel zusammengeführt hat. Ich war hoch erfreut, beim Training zu sehen, wie sehr er sie unterstützt, aber gleichzeitig korrektes Reiten einfordert.“

Auch über die Reiterin ist Hoy voll des Lobes: „Isabel ist eine der talentiertesten Reiterinnen, mit denen ich je gearbeitet habe. Aber sie ist auch die höflichste, hingebungsvollste und netteste. Von daher bin ich sehr froh, Rutherglen bei ihr und ihrer Familie in besten Händen zu wissen.“

Wenn der in Deutschland bei Gerhard Oestermann gezogene Hannoveraner v. Ramires-Roncalli xx eines Tages so weit ist, dass er in Rente gehen kann, kehrt er zurück zu Familie Hoy.

Karriere

Set elf Jahren sind Rutherglen und Andrew Hoy ein Team. Der Dunkelbraune war vierjährig als Hoy ihn in Deutschland erwarb. Highlight der gemeinsamen Karriere waren die Olympischen Spiele in London 2012. Rutherglen war damals erst neunjährig und eines der jüngsten Pferde des Wettbewerbs. Die beiden wurden 13. Zehnmal waren sie bei Vier-Sterne-Turnieren am Start, in Badminton, Burghley, Luhmühlen und Kentucky. Hinzu kommen unzählige Erfolge auf Drei-Sterne-Niveau, der letzte im August 2017 in Millstreet, wo die beiden Rang drei in einem CIC3* belegten.

Sein erstes Turnier mit seiner neuen Reiterin hat Rutherglen auch schon hinter sich. Andrew Hoy: „Ich muss zu geben, gestern war einer meiner emotionalsten Tage überhaupt als ich Rutherglen in seiner neuen Rolle als Lehrmeister zugeschaut habe. Ich war überwältigt zu sehen, wieviel Spaß er hatte und wie er seinen ,neuen Piloten‘ unterstützt hat.“

