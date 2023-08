Anke Sendig mit Gustav-Rau-Medaille ausgezeichnet

Anke Sendig leitet das Haflinger-Gestüt Meura in Thüringen. Für ihre besonderen Verdienste im Zusammenhang mit der Zucht von Haflingern und Edelbluthaflingern ist sie nun von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit der Gustav-Rau-Medaille in Bronze ausgezeichnet worden.

Das Haflinger-Gestüt Meura gilt mit etwa 200 Pferden noch heute als eines der größten Gestüte für Haflinger und Edelbluthaflinger. Seit 1993 – dem Jahr, in dem der Vater von Anke Sendig, Dr. Siegfried Sendig, das Gestüt privatisierte und so eine Liquidierung verhinderte – prägten mehr als 100 Staatsprämienstuten die Gestütszucht. Dazu kommen 80 Verbandsprämienstuten und über 900 Championatsfohlen, die auf dem Gestüt Meura zur Welt kamen. Einer der bekanntesten Hengste des Gestüts ist der Naiv-Sohn No Mercy, der 2011 Bundessiegerhengst war und im Viereck Erfolge bis zur schweren Klasse aufweisen kann.

Anke Sendig absolvierte zunächst eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Währenddessen unterstützte sie bereits ihren Vater bei seiner Arbeit auf dem Gestüt. 1998 übernahm sie dann die Geschäftsführung, bevor sie im Jahr 2010 komplett in die Fußstapfen ihres Vaters trat. Seitdem arbeitet Anke Sendig an der Popularität des Gestüts und der gesamten Region. Dafür legt sie Wert darauf, dass sich das Gestüt bspw. auf der Internationalen Grünen Woche präsentiert. Darüber hinaus ist der Weideaustrieb im Frühling eine öffentliche Veranstaltung und im August können Besucher Zeugen der Gestütsparaden werden. Weiterhin werden Kommunikations- und Teambuilding-Trainings mit Pferden angeboten. Als neuer Programmpunkt fand in diesem Jahr die erste Auktion für Haflinger und Edelbluthaflinger statt.

Für junge, interessierte Leute gibt es außerdem in jedem Jahr die Chance auf einen von drei Ausbildungsplätzen zum Pferdewirt Haltung und Service, die im Haflinger-Gestüt Meura zur Verfügung stehen.

Die Vize-Präsidentin der FN, Anett Schellenberger, nutzte nun den Rahmen der Moritzburger Championatstage, um Gestütsleiterin Anke Sendig mit der Gustav-Rau-Medaille in Bronze auszuzeichnen.

