Anna Abbelen schickt Erfolgspferd Henny Hennessy in den Ruhestand

Die U25-Dressurreiterin und Deutsche Bank Reitsport-Akademistin Anna Abbelen hat in den sozialen Medien bekanntgegeben, dass ihr 18-jähriges Grand Prix-Pferd Henny Hennessy keine Turniere mehr gehen wird.

Henny Hennessy war bereits für die Junioren-Tour einige Male Abbelens vierbeiniger Partner unter dem Sattel, vor allem aber seit dem Ende der Junge Reiter-Zeit. Mit dem Hofrat-Sohn, der von Ulrich Bahlinger gezogen wurde, gelang ihr erfolgreich der Sprung auf Grand Prix-Niveau in der U25-Tour. Abbelens Trainer hatte den nun 18-jährigen Wallach bis auf dieses Niveau gefördert, nachdem er ausgebildet von Manuela Gorski und mit S-Erfolgen auf dem Konto in den Stall Schiergen nach Krefeld kam. 2015 entschied Abbelen mit Henny Hennessy dann den U25-Grand Prix und die U25-Grand Prix Kür in Vidauban (Frankreich) für sich. Zahlreiche weitere Platzierungen auf diesem Niveau folgten. Im Juli 2020 ging der Wallach dann sein letztes internationales Turnier. In Hagen wurde es zweimal der achte Platz in der Intermédiaire II sowie einem U25-Grand Prix.

Danach präsentierte Abbelens Trainer Heiner Schiergen den Wallach nochmals national. Auf dem Berufsreiterchampionat Dressur in Darmstadt-Kranichstein belegte das Paar im Finale den zweiten Platz.

Auf ihrem Instagramkanal nahm Anna Abbelen nun Abschied von Henny Hennessy als Sportpartner. Er darf künftig den Rasenmäher bei ihrer Mutter Silke Abbelen mimen, schreibt sie. „Henny hat mir in meiner reiterlichen Karriere den Sprung in die schwere Klasse ermöglicht. Sogar in Aachen beim CHIO konnten wir an den Start gehen. Henny du bist und bleibst der BESTE !!! Danke Henny.“