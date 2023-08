Anna-Katharina Vogels Erfolgsstute Quintana P geht in den Ruhestand

Quintana P – oder „Quinn“ – hat Anna-Katharina Vogel von der A-Vielseitigkeit bis zur Fünf-Sterne-Platzierung begleitet. Doch nun ist es Zeit für die Rente.

Auf ihrer Instagram-Seite schreibt Anna-Katharina Vogel, dass Quintana P sich eine „sehr kleine Knochenverletzung“ auf der Weide zugezogen hat. Sie sei gesund und könne immer noch über die Weide galoppieren. Aber sie verdiene es nicht, nach allem was sie geleistet hat, mit 17 Jahren noch eine weitere Saison zu gehen. Vogel: „Ich möchte dir alles zurückgeben, was du mir die letzten elf Jahre gegeben hast.“

In der Tat, diese beiden verbindet eine lange gemeinsame Geschichte! Mit vollem Namen heißt Quinn DSP Quintana P. Das „P“ steht für die Pferdezucht der Familie Pfitzmann, wo Quintana 2007 zur Welt kam. Vater Quality v. Quinar war selbst international S-erfolgreich mit Gerd Sosath, auf dessen Station er auch wirkte. Die Mutter Lady Sunshine P ist eine Landor S-Frühlingsbote-Stute aus einem Vollblutstamm. Ihre Leistungsbereitschaft hat sie bei diversen Siegen und Platzierungen in allen drei olympischen Disziplinen im ländlichen Turniereinsatz und in der Vielseitigkeit bis CIC2* demonstriert. Doch Quintana ist das einzige Fohlen, das bei der FN von ihr verzeichnet ist. Aber was für eines!

Das Präfix DSP verdiente sich die eher kleine Braune aus dem Zuchtgebiet Brandenburg-Anhalt über ihre zahlreichen Erfolge im Busch. Dabei saß fast von Anfang an Anna-Katharina Vogel im Sattel.

Mit fünf Jahren ging Quintana P unter Sven Wolf erste Eignungs- und Geländepferdeprüfungen. Danach wechselte sie zu Anna-Katharina Vogel. Die war damals 16 Jahre jung und hatte noch ein anderes „P-Pferd“, mit dem sie im Juniorenlager hoch erfolgreich war: Quintano P, sehr ähnlicher Name, gleiche Zuchtstätte, und entfernt verwandt mit Quintana.

Beide gehen auf die Vollblutstute Orientsonne xx zurück und sind über sie übrigens auch verwandt mit Van Helsing P (Lea Siegl) und Elektric Blue P (Max Kühner). Orientsonne xx ist die Urgroßmutter von Quintana und Großmutter von Quintano. Dessen Mutter ist auch Van Helsings Mutter und Großmutter von Eletric Blue P.

Aber eigentlich sind Quintano und Quintana quasi Stiefgeschwister, denn während Anna mit Quintano im Juniorenlager absahnte, wuchs Quintana P Schritt für Schritt mit ihr in den Sport hinein. Und es ist ja praktisch, wenn man beim Konditionstraining das eine Pferd reitet und das andere als Handpferd mitnehmen kann. So jedenfalls haben wir Anna 2014 im St.GEORG abgebildet mit ihren beiden Cracks. Damals konnte noch niemand wissen, bis wohin Quintana P ihre Reiterin tragen würde.

Ziemlich genau vor zehn Jahren, Mitte August 2013, nahmen Anna-Katharina Vogel und Quintana in Hambach an ihrer ersten internationalen Vielseitigkeit teil und beendeten mit ihrem Dressurergebnis. Der nächste Meilenstein war die erste Zwei-Sterne-Platzierung, 2014 in Montelibretti (ITA). 2017 folgten dann die ersten Drei-Sterne-Einsätze (heute 4*) – und Platzierungen.

Zwei Jahre später dann das erste große Highlight: die erste Senioren-Europameisterschaft in Luhmühlen, wo sie nach einer sensationellen Geländerunde und fehlerfreiem Springen mit ihrem Dressurergebnis einen starken 14. Platz belegten.

Und schließlich der erste Fünf-Sterne-Einsatz 2022 in Pau. Auch hier: keine Hindernisfehler im Gelände. Am Ende waren sie als Elfte platziert. Ein großartiger Erfolg!

Dieses Frühjahr haben die beiden sich dann an die ganz große Herausforderung gewagt: Badminton. Das endete allerdings mit einem Sturz im Gelände, der aber zum Glück für alle Beteiligten glimpflich ausging. Vier Wochen später demonstrierte Quinn einmal mehr, was für ein großes Vertrauen sie zu ihrer Reiterin hat: Platz zwei in einem CCI3*-S nach dem Aus in Badminton.

Es war das letzte Turnier dieser kleinen Kämpferin. Ihre Rente hat sie sich wahrlich verdient. Die unglaubliche Bilanz bei 51 Geländeauftritten: ein einziges Mal 20 Strafpunkte.

Wie Anna-Katharina Vogel sagt:

Ein Pferd wie dich, werde ich nie wieder haben.

Instagram: @anna_vogel96