Aus der Kategorie „Was macht eigentlich …?“ – Heute: Küchengirls erstes Fohlen

2014 verabschiedete Springreiter Marcus Ehning seine Superstute Noltes Küchengirl in die Zucht. Bereits ein Jahr später kam das erste Fohlen zur Welt. Das ist inzwischen selbst auf Turnieren unterwegs.

Im Frühjahr 2015 brachte Noltes Küchengirl ein Hengstfohlen zur Welt. Der Vater steht der Mutter qualitativ in nichts nach: Comme il faut v. Cornet Obolensky aus der Ratina Z, EM-Silbermedaillengewinner mit der Mannschaft 2019 unter Marcus Ehning. Das Ergebnis der Anpaarung der beiden Superpferde wurde auf den Namen Comme sa mere getauft, genannt Cookie.

Züchterin und Besitzerin von Comme sa mere ist Maren Schmitt-Nolte, der ja auch Küchengirl gehört. Die sportliche Förderung des Westfalen liegt aktuell in den Händen von Andreas Kreuzer und seinem Team. Die ersten Springpferdeprüfungen ging Cookie 2019 unter Wolfgang Zimmermann. Seit diesem Jahr wird er von der 19-jährigen Emilia Löser geritten, einer der erfolgreichsten Nachwuchsspringreiterinnen des Landes, die nun ebenfalls für das Team Kreuzer im Einsatz ist. Sie war beispielsweise gerade Dritte bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Jungen Reiter.

So weit ist Comme sa mere natürlich noch nicht. Aber er hat bereits diverse Erfolge in Springpferdeprüfungen der Klassen A, L und M mit Löser verbuchen können. Und Auslandserfahrungen durfte er auch schon sammeln. Im September stellte Löser ihn in Kronenberg, Niederlande, vor.

Die jüngste Platzierung stammt allerdings aus Deutschland. Beim Late Entry auf der heimischen Anlage in Damme sammelte Comme sa mere gestern zwei Schleifen in zwei Springpferdeprüfungen Klasse L. Einmal war er Achter (8,0) und einmal Zweiter (8,3).