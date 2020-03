Ausgerissenes Vielseitigkeitspferd nach sechs Tagen wieder zu Hause

Die US-amerikanische Vielseitigkeitsreiterin Jennie Brannigan hat einige schlaflose Nächte hinter sich. Eines ihrer Nachwuchspferde war Mitte März von der Koppel ausgerissen. Die Stute konnte erst nach fast einer Woche wiedergefunden werden.

Am frühen Mogen des 12. März klingelte das Handy von Jennie Brannigan: „Ich bekam einen Anruf, dass etwas passiert sein muss, was die Pferde erschreckt hat. Peekaboo war über der Koppelzaun gesprungen und nicht mehr aufzufinden. Ein zweites Pferd war auch ausgebüchst, aber es war noch auf dem Grundstück und wohlauf. Außerdem war der Zaun kaputt, wahrscheinlich haben Wildscheine die Pferde verängstigt“, zitiert The Chronicle of the Horse die 32-Jährige.

„Peekaboo“ (dtsch: Guck guck) heißt eigentlich Keepsake und ist eines der Nachwuchspferde von Brannigan. Die fünfjährige Warmblustute v. National Anthem hat bereits in Aufbauprüfungen für junge Vielseitgeitspferde erste Erfolge gesammelt. Brannigan selbst ist international auf Vier-Sterne-Niveau unterwegs und war unter anderem schon Doppel-Europameisterin der Jungen Reiter. Sie ist mit ihren Pferde in Ocala (Florida) beheimatet.

Lange Suche mit Happy End

Trotz einer großen Suchaktion blieb Peekabo zunächst verschwunden. Auch Plakate in der Nachbarschaft und der Einsatz von Drohnen brachten keine Spur von der Stute. Sogar ein Pferde-Hellseher wurde kontaktiert, um die Suche zu unterstützen – alles ohne Erfolg. „Als immer mehr Tage vergingen, war ich sehr bestürzt und erschöpft“, so Brannigan. „Wir befürchteten, dass sie in einem Teich auf der benachbarten Farm ertrunken ist.“ Eine thermische Drone habe entsprechende Hinweise gegegeben – der Verdacht bestätigte sich aber glücklicherweise nicht.

Schließlich waren es die sozialen Netzwerke, die Peekaboo wieder nach Hause brachten. Eine Frau, die einen Facebook-Post über die vermisste Stute gelesen hatte, meldete sich per Telefon bei der Polizei. „Sie hatte ein Pferd mehrmals in den Wald und wieder hinaus laufen sehen.“ Und dieses Pferd war tatsächlich Peekaboo! Sofort machten sich Brannigan mit einer Freundin und einem Eimer Hafer auf den Weg.

„Sie ist wahrscheinlich zwei Meilen auf der Straße geblieben und ist dann in den Wald gerannt. Ich denke, sie war so in Panik, dass sie einfach ins dichte Unterholz gelaufen ist und dort nicht mehr herauskam“, sagt Brannigan. Die Stute hätte einiges an Gewicht verloren, sei aber ansonsten bei guter Gesundheit. „Es gab zehn Farmen mit Pferden auf den Koppeln, bei denen sie hätte anhalten können. Aber sie ist im Umgang etwas schreckhaft und ziemlich sensibel, wahrscheinlich war sie einfach verängstigt.“

„Ich glaube, alle Vielseitigkeitspferde sind ziemlich eigen. Und sie hat ganz viel Talent – wir haben also auf jeden Fall eine gute Story zu erzählen, wenn sie mal in den höheren Klassen antritt“, so Brannigan.

Quelle: The Chronicle of the Horse