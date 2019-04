Ausgezeichnete Berichterstattung im Reitsport

Mit den „2018 McCauley’s Alltech ‘A+’ Journalism Awards“ sind Journalisten ausgezeichnet worden, die sich in der internationalen Berichterstattung über den Reitsport besonders hervorgetan haben. Auch St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes erhielt für seinen Podcast eine lobende Erwähnung.

Anlässlich der Weltreiterspiele 2010 in Lexington (Kentucky) sind die ‘A+’ Journalism Awards ins Leben gerufen worden, um Kreativität, Leidenschaft und Exzellenz im Reitsport-Journalismus hervozuheben. Vergeben wird die Auszeichnung von dem US-amerikanische Unternehmen Alltech und der International Alliance of Equestrian Journalism (IAEJ). In der Jury saßen dieses Mal CHIO-Chef Frank Kemperman, Fotograf Peter Llewellyn und Alan Smith (Reitsport-Korrespondent bei The Daily Telegraph’s).

Die Gewinner des „2018 McCauley’s Alltech ‘A+’ Journalism Awards“:



Bester Artikel: Sébastien Roullier (Frankreich): “Special Dossier FEI World Equestrian Games Tryon 2018: Endurance”, veröffentlicht im Magazin GRANDPRIX (10/2018)

Beste Sendung: Jenni Autry (USA): “WEG 2018: Sam Tells All”, Podcast-Interview mit Vielseitigkeitsreiter Sam Watson, veröffentlicht auf www.eventingpodcast.com (25.9.2018)

Bestes Foto: Łukasz Kowalski (Polen): “If you can’t beat it, enjoy it!”, veröffentlicht auf Eurodressage.com (16.06.2018)

Neben dem Award erhalten alle Gewinner jeweils 500 US-Dollar Preisgeld. Weil die Entscheidung in diesem Jahr denkbar knapp ausgefallen seien, veröffentlichte die Jury außerdem die Namen der Zweitplatzierten in den drei Kategorien.

Eine lobende Erwähnung erhielten demnach:

Bester Artikel: Mollie Bailey (USA): “# Me Too: The Story of A Trainer, A Trophy And an All-Too-Common Betrayal”, veröffentlicht in The Chronicle of the Horse (04/2018)

Beste Sendung: Jan Tönjes (Deutschland): Podcast über den Siegesritt von Isabell Werth und Bella Rose bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon, veröffentlicht auf www.st-georg.de und www.soundcloud.com (14.09.2018)

Bestes Foto: Shannon Brinkman (USA): Adrienne Sternlicht and Cristalline bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon, veröffentlicht auf www.noellefloyd.com (26.12.2018)

Wer den Podcast von St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes noch einmal nachhören möchte, hat hier Gelegenheit dazu.