Auszeichnung für Lars Nieberg

Lars Nieberg wurde in Münster im Rahmen des K+K-Cups mit dem FN-Ehrenzeichen in Gold mit Lorbeer ausgezeichnet. Nieberg hatte letztes Jahr seinen 50. Nationenpreis für Deutschland bestritten.

Der gebürtige Niedersachse hat mit seinen 55 Jahren eine lange Liste an nationalen und internationalen Erfolgen. Die größten Erfolge sind dabei die zwei olympischen Team-Gold-Medaillen und die Mannschaftstitel bei den Weltmeisterschaften 1998 und den Europameisterschaften 1997. Gemeinsam mit dem Hannoveraner Hengst For Pleasure und dem Hannoveraner Wallach Esprit bestritt Nieberg diverse nationale und internationale Prüfungen. Mit For Pleasure gewann Nieberg den Deutschen Meistertitel, erreichte Platz zwei im Weltcup-Finale und 1996 gab es Team-Gold bei den Olympischen Spielen in Atlanta. Mit Esprit knüpfte Nieberg einige Jahre später an die vorherigen Erfolge an: Erneut Olympia-Team-Gold.

2018 Abschied vom großen Sport

Letztes Jahr verkündete Nieberg das Ende seiner internationalen Reitsport-Karriere. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte Nieberg damals, er habe im Kopf die Karriere bereits seit einiger Zeit abgeschlossen, es sei ein schleichender Prozess gewesen. In seine Fußstapfen treten nun die beiden Söhne Gerrit und Max. Gemeinsam mit Gerrit bestritt Lars Nieberg letztes Jahr seinen 50. Nationenpreis für Deutschland – und siegte mit ihm im Team.

Verleihung in Münster

In Münster hielt Peter Hofmann, Vorsitzender des Springausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei, die Laudatio für Lars Nieberg. Otto Becker überreichte das Ehrenzeichen. Hofmann sagte in seiner Laudatio: „Ich hatte das Privileg, dich, deine Arbeit, deine Ausbildung für Pferd und Reiter aus der Nähe erleben zu dürfen und ich bin heute noch davon beeindruckt, mit welcher Zielstrebigkeit, an der einen oder anderen Stelle auch mit, man kann schon sagen Sturheit, du deine Ziele verfolgt und zwar erfolgreich verfolgt und erreicht hast“. Abschließend dankte Lars Nieberg insbesondere seiner Frau Gitta, die den Betrieb zu Hause im Münsterland stets am Laufenden hält.