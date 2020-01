Bassem Mohammed und Scheich Ali Al Thani mit Cannabis im Organismus erwischt

Beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rabat, Marokko, Mitte Oktober wurden die Katar-Springreiter Bassem Mohammed und Scheich Ali Al Thani auf verbotene Substanzen getestet. Man wurde fündig.

Laut „Case Status Table – Athletes“ des Weltreiterverbandes FEI fand man in Rabat Carboxy-THC im Organismus der beiden Springreiter. Das ist das Abbauprodukt von Cannabis im Körper. Cannabis wird vom Weltreiterverband FEI als ein im Wettkampf verbotenes Produkt geführt. Trotz der positiven Kontrolle der beiden Springreiter sind sie jedoch nicht vorläufig gesperrt.

Allerdings sind die beiden da nicht die einzigen. Ebenfalls aus Oktober stammen die positiven Tests der beiden Para-Athleten Jaana Kivimäki aus Finnland (getestet beim CPEDI3* in Lissabon, Portugal) und Tina Jensen Ljumgstrøm Chabert aus Dänemark (getestet beim CPEDI3* in Kristiansand, Norwegen). Bei beiden wurde Furosemide gefunden, eine Substanz, die zu den sogenannten Schleifendiuretika zählt, also im weitesten Sinne zu Medikamenten, die der Entwässerung dienen. Sie werden als „Prohibited at all times“ geführt. Aber auch hier wurden aktuell keine vorläufigen Sperren ausgesprochen.

Den gesamten „Case Status“ können Sie hier einsehen.