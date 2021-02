Bates Saddles wird offizieller Partner der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Wie Bates Saddles heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird das Unternehmen ab sofort als ein offizieller Partner der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) fungieren. Der australische Sattelhersteller will damit sein Engagement für den deutschen Pferdesport ausbauen.

Durch die neue Partnerschaft mit der FN soll es zukünftig Vergünstigungen für Persönliche Mitglieder (PM) geben, aber auch Seminare und Webinare mit Bates Experten zu Fragen rund um den Sattel. Auch der „Preis der Besten“ in Warendorf wird von Bates Saddles unterstützt, unter anderem durch die Vergabe eines „Harmony Awards“. Man wolle nicht nur im Rahmen der eigenen Forschung und Entwicklung das Wissen rund um das Thema Sattel erweitern, sondern dieses auch mit möglichst vielen Reitern in aller Welt teilen, so heißt es in der Pressemitteilung.

„Mit Bates Saddles haben wir einen neuen, sehr erfahrenen Partner an unserer Seite. Ein korrekt sitzender Sattel ist die Grundlage für pferdegerechten und erfolgreichen Reitsport. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass künftig nicht nur unsere Kader- und Bundestützpunkt-Reiter von Bates‘ Fachkompetenz profitieren können, sondern auch unsere Persönlichen Mitglieder“, sagt FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach.

Auch Ron Bates, Geschäftsführer von Bates Saddles, bringt seine Freude über die neue Kooperation zum Ausdruck: „Das Vertrauen, das die FN in unsere Innovativität und das Know-how unseres gesamten Teams zeigt, ist uns eine große Ehre. Wir sind außerordentlich stolz darauf, mit dem Spitzenverband für den Pferdesport in Deutschland. Die Grundlage unserer Partnerschaft liegt in einer gemeinsamen Leidenschaft – dem Wohlergehen unserer Pferde und darin, unser gemeinsames Verständnis darüber durch den Aufbau umfassender Netzwerke zu teilen. “

Prominente Markenbotschafterin

Viele international erfolgreiche Reiter setzen (und sitzen) auf Bates Sättel, auch Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu und Isabell Werth zählen zu den Markenbotschafterinnen. Letztere wird seit über 30 Jahren von Bates Saddles gesponsort und hat ihm Rahmen dieser Partnerschaft bereits vier eigene Dressursättel mit dem Unternehmen entwickelt – darunter das Modell, in dem sie heute reitet, den Dressursattel „Bates Isabell“.