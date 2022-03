Bayerischer Verdienstorden für Jessica von Bredow-Werndl

47 verdiente Einwohner des Freistaats Bayern wurden von Ministerpräsident Markus Söder mit der höchsten Auszeichnung des Landes geehrt. Dazu zählte auch Dressurolympiasiegerin und -europameisterin Jessica von Bredow-Werndl.

Das berichtet das Magazin „Bayerns Pferde“ auf seiner Website. Demnach wurden Jessica von Bredow-Werndl und die mit ihr geehrten Bayern in die Residenz München geladen, wo sie aus der Hand von Ministerpräsident Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden entgegennahmen. Söder sagte, die Ausgezeichneten seien „Mutmacher“ und die Verleihung sei auch „ein Signal in schwerer Zeit, in der es Motivation und Hoffnung“ brauche.

Es dürfte nicht das erste Mal gewesen sein, dass Jessica von Bredow-Werndl Markus Söder die Hand geschüttelt hat. Seine Tochter Selina hat ja die Stute Zaire-E von der Olympionikin als U25-Lehrpferd übernommen und war mit ihr bislang sehr erfolgreich unterwegs.