Beatrice Buchwald reitet Bundeschampion Fürst William

Eigentlich hatte Pferdebesitzerin Anemone Samyn den ehemaligen Bundeschampion Fürst William selbst reiten wollen. Aber nun hat sie beschlossen, den Hengst doch wie auch ihre anderen Pferde zu Beatrice Buchwald zu geben. Das erste gemeinsame Turnier der beiden war schon mal viel versprechend.

Beatrice Buchwald und der nun fünfjährige Oldenburger v. Fürst Wilhelm-Lord Sinclair waren in Remscheid am Start gewesen und gewannen die Dressurpferdeprüfungen der Klassen A und L.

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt Beatrice Buchwald: „Herzlich Willkommen, Fürst William HC. Bei unserem ersten gemeinsamen Turnier konnte er gestern sowohl die Dressurpferdeprüfung der Klasse A als auch der Klasse L in Remscheid gewinnen. Vielen Dank an Anémone Samyn für ihr Vertrauen! Sie gewann bereits Anfang des Jahres mit Fürst William die Sportprüfung in Münster und saß bis vor kurzem noch selbst in seinem Sattel! Godd Job!“

Eurodressage berichtet, Anemone Samyn habe versucht, Fürst William in Belgien – ihrer Heimat – für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde zu qualifizieren. „Aber es zeigte sich, dass die Reiterin alle Hände voll zu tun hatte, um den jungen Hengst auf seine Aufgabe zu konzentrieren“, so Eurodressage.

Großes Talent

Fürst William war dreijährig als er erstmals nachdrücklich auf sich aufmerksam machte. Damals gehörte er bereits Anemone Samyn, die zu dem Zeitpunkt noch mit Anna-Sophie Fiebelkorn zusammen gearbeitet hat. Unter Fiebelkorn sicherte der Hengst sich 2015 das Bundeschampionat der dreijährigen Hengste. 2014 war er für Mecklenburg gekört worden. 2016 folgte die Anerkennung für Hannover und Oldenburg.

Nachdem die Koopertion zwischen Samyn und Fiebelkorn beendet war, stellte die Belgierin ihre Pferde zu Andreas Helgstrand. Auch hier machte Fürst William nachdrücklich auf sich aufmerksam. Mit Severo Jurado Lopez im Sattel gewann er Jungpferdeprüfungen mit Höchstnoten, unter anderem im Rahmen der Weltmeisterschaften der Jungen Dressurpferde in Ermelo.

Anfang des Jahres wurde nun bekannt, dass Beatrice Buchwald Samyns Pferde weiterreiten soll. Das betraf damals nur den Oldenburger Siegerhengst Bonds (der nun verletzungsbedingt ausfällt) und den Vitalis-Sohn Veneno. Fürst William hatte sie eigentlich selbst reiten wollen.