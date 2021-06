Beezie Maddens Weltcup-Sieger Simon ist tot

Noch ein großartiges Pferd ist für immer gegangen: der KWPN-Wallach Simon, der erst Jeroen Dubbeldam und dann Beezie Madden zu diversen Erfolgen getragen hat.

Wie das US-Magazin The Chronicle of the Horse mitteilt, ist Simon gestern gestorben. Er wurde 22 Jahre alt. Seit vier Jahren verbrachte er seine Rente zusammen mit Beezie Maddens anderem großen Erfolgspferd Authentic auf der Farm der Maddens in den USA, wo die beiden alten Hasen bei der Erziehung der Jährlinge halfen.

Wahrscheinlich haben sie den Youngsters viele Geschichten von ihren erfolgreichen Zeiten als Springpferde erzählt. Der Mr. Blue-Sohn Simon begann seine Karriere in seinem Geburtsland, den Niederlanden. Mit Jeroen Dubbeldam hatte er einen der besten Reiter des Landes im Sattel. Die beiden waren siegreich in Spruce Meadows, wurden Dritte im Weltcup-Finale von Leipzig 2011 und gehörten im selben Jahr zur niederländischen Equipe bei den Europameisterschaften in Madrid, wo sie Vierte mit der Mannschaft und Sechste in der Einzelwertung wurden. Im November 2011 wurde Simon dann an Beezie Maddens langjährige Förderin Abigail Wexner verkauft.

Bei den ersten Turnieren in Europa lief es noch nicht optimal für die beiden. Aber schon die ersten Starts in den USA waren viel versprechend und bereits im Juli 2012 gewannen einen Großen Preis in Spruce Meadows. Das war noch nicht das Masters-Turnierwochenende. Das folgte einige Wochen später und es wurde Rang zwei im Grand Prix für das Paar.

Ihren größten gemeinsamen Erfolg feierten Simon und Beezie Madden 2013, als sie das Weltcup-Finale in Göteborg gewannen. Insgesamt waren sie dreimal bei den inoffiziellen Hallenweltmeisterschaften am Start. Die anderen beiden Male wurden es die Plätze sieben (2014) und vier (2015).

Mehrfach vertraten sie die USA auch mit großem Erfolg in Nationenpreisen. Seine letzte Saison ging Simon 2017, ehe er aus dem Sport verabschiedet wurde, um fortan Authentic Gesellschaft zu leisten.

Beezie Madden sagte: „Ich hatte Glück, dass wir diese gemeinsamen Jahre hatten und bin froh, dass wir so viel Erfolg zusammen hatten. Unser gesamtes Team hat ihn geliebt. Und ich bin Mrs. Wexner dankbar, dass sie mir das Privileg ermöglicht hat, ihn haben zu können, und dafür, dass sie sich in seiner Rente so liebevoll um ihn gekümmert hat. Es zeugt von seinem Talent und seiner Brillanz, dass er mit zwei verschiedenen Reitern so erfolgreich war. Ich weiß, dass Jeroen und Team mit uns um seinen Tod trauern.“