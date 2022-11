Belgiens Springreiter-Bundestrainer Peter Weinberg feiert 70. Geburtstag

Früher ritt er Nationenpreise für Deutschland, mittlerweile hat er Belgiens Equipe für den Parcours unter anderem zu olympischem Team-Bronze geführt: Peter Weinberg. Heute feiert der Mann aus Herzogenrath-Kohlscheid seinen 70. Geburtstag.

Für Pferde begeistern konnte sich Peter Weinberg schon als Kind. Zunächst erklomm er dabei den Ponysattel im Alter von sechs Jahren. Dann war er zunächst im Busch erfolgreich, wo er mit der deutschen Junioren-Mannschaft die Goldmedaille bei der EM im Jahr 1970 holte. Später wurde der Springsport das Metier von Peter Weinberg. Im Sattel von Uhland siegte er 1977 beim Großen Preis von Dortmund. Die deutschen Landesfarben vertrat Weinberg bei 35 Nationenpreisen.

Seither machte sich Weinberg vor allem als Springtrainer einen Namen und engagierte sich auch abseits seiner eigenen Reiterei für den Sport. Von 1989 bis Anfang 2005 war er als Aktivenvertreter des Springausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) und von 2002 bis 2016 hatte er den Vorsitz des Clubs rheinischer Springreiter inne, wo die Förderung des Leistungssports im Rheinland, die Verbesserung der Ausbildung und die Beratung von Turnierveranstaltern zu seinen Aufgaben zählte. Darüber hinaus wurde er 2006 in den Beirat des Laurensberger Rennvereins (ALRV) gewählt und ist dort seit 2008 auch Mitglied im Aufsichtsrat.

Vor nunmehr fünf Jahren übernahm Weinberg den Posten des Bundestrainers der belgischen Springreiter. 2019 holte seine Equipe Gold bei der EM in Rotterdam (NED), Einzelbronze ging an Jos Verlooy und Igor. Bei Olympia in Tokio 2021 gab es ebenfalls Bronze für das Team Belgien. Und dieses Jahr sicherte sich mit Jérôme Guery ein Belgier die Einzelsilbermedaille bei der WM Herning im Sattel von Quel Homme de Hus.

Heute, am 13. November, wird Peter Weinberg 70 Jahre alt. St.GEORG gratuliert herzlich zum Geburtstag!