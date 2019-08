Ben Leuwer und Pia Münker machen sich in der Heimat selbstständig

Vielseitigkeitsreiter, aufgepasst! Ben Leuwer und Pia Münker stammen aus dem Rheinland und dorthin zieht es sie auch wieder zurück, nun auf eigenen Füßen.

Die neue Heimat von Ben Leuwer und Pia Münker hat einen klangvollen Namen in der Vielseitigkeitswelt. Die beiden zieht es nämlich auf den Bonner Rodderberg, wo einst eines der wichtigsten Vielseitigkeitsturniere des Landes ausgetragen wurde und sich die Championatsreiter vor großen Ereignissen zum Trainingslager versammelten.

Beide, Ben Leuwer und Pia Münker, gehören zur erfolgreichen Nachwuchsgarde des deutschen Vielseitigkeitssports und haben als Ponyreiter bzw. Junioren und Junge Reiter zahlreiche Championatserfolge sammeln können.

Ben Leuwer war in den vergangenen Jahren bei Dirk Schrade angestellt und auch Pia Münker war zuletzt bei Schrade tätig, der sich ja vor einiger Zeit zusammen mit Christian Hess in Schleswig-Holstein niedergelassen hatte. Nun zieht es die beiden also wieder in die Mitte Deutschlands.

Auf dem Rodderberg stehen ihnen 15 Boxen zur Verfügung. Die beiden suchen noch Verstärkung. Wer Interesse hat, ihnen unter die Arme zu greifen, sollte sich bei Pia Münker per E-Mail bewerben: pia.muenker@gmail.com.

Quelle: www.buschreiter.de