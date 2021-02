Betroffenenrat ergänzt FN-Maßnahmen zur Prävention von sexualisierter Gewalt

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) will einen Betroffenenrat einrichten, in dem Opfer von sexualisierter Gewalt in Verbindung mit dem Pferdesport ihre Perspektive und Erfahrungen einbringen können, um so Präventionsarbeit zu leisten. Für die Besetzung des ehrenamtlichen Gremiums bittet die FN nun um Unterstützung.

Opfer zum Reden ermutigen

Mit dem Betroffenenrat will die FN dazu beitragen, Opfer sexualisierter Gewalt zum Reden zu ermutigen. Potentielle Täter sollen dadurch abgeschreckt werden. So soll ein Klima entstehen, das Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene im Reitsport vor Sexualdelikten so gut wie möglich schützt. „Die Expertise Betroffener hilft uns enorm in der Prävention, Intervention und Aufarbeitung vergangener Fälle sexualisierter Gewalt im Pferdesport“, sagt FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach. „Deshalb bitten wir Sie, uns dabei zu helfen, den Pferdesport für Mädchen und Jungen noch sicherer zu gestalten.“

Ein Interesse für die Mitarbeit im Betroffenenrat können Personen bekunden, die über 18 Jahre alt sind und im Zusammenhang mit dem Pferdesport sexualisierte Gewalt erlitten haben. Der Betroffenenrat wird die FN in Zukunft im Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt beraten. Etwa zweimal im Jahr sollen sich die insgesamt zehn Mitglieder des Gremiums treffen, um sich auszutauschen. Die Reisekosten dafür werden erstattet. Für die Zusammenstellung des Betroffenenrats hat sich die FN die Expertise des Vereins Innocence in Danger eingeholt.

Über Innocence in Danger

Innocence in Danger e.V. (IID) ist ein international agierender Verein, der sich gegen sexuellen Missbrauch stark macht. Seit 2003 leitet Julia von Weiler die Geschicke des Vereins. Von Weiler berät die FN für die Einrichtung ihres Betroffenenrats, da sie weiß, wie wichtig die Diversität der Mitglieder für eine erfolgreiche Arbeit ist. Die Diplom-Pyschologin war nämlich zum Beispiel auch Mitglied des Auswahlgremiums, das über die Zusammensetzung des Betroffenenrats des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung (UBSKM) entschied.

Auswahlgremium beruft Mitglieder

Wer an einer Mitarbeit im Betroffenenrat interessiert ist, kann sich bis zum 15. April 2021 bei dem Verein Innocence in Danger melden. „Wir hoffen, dass Betroffene den Mut fassen, sich zu melden. Selbstverständlich werden die Interessensbekundungen und die damit verbundenen Daten vertraulich behandelt“, sagt Maria Schierhölter-Otte, Leiterin der Abteilung Jugend und Ansprechpartnerin für das Thema Prävention von sexualisierter Gewalt bei der FN.

Ein Auswahlgremium, bestehend aus Persönlichkeiten von der FN sowie Innocence in Danger, werden nach der Sichtung der Interessensbekundungen darüber entscheiden, wer letztlich Mitglied im Betroffenenrat wird. Diese Mitgliedschaft läuft dann für vier Jahre. Der Betroffenenrat der FN soll sich aus Mitgliedern zusammensetzen, die in unterschiedlichen Kontexten des Reitsports (z.B. Leistungssport, Breitensport, Pferdezucht, Turnierveranstaltungen, Therapeutisches Reiten, etc.) Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Auch werde auf eine „gendergerechte“ Zusammensetzung des bis zu zehnköpfigen Gremiums geachtet.

„Ich unterstütze die FN sehr gerne bei diesem wichtigen Vorhaben. Sie ist der erste Sportfachverband, der diesen Schritt geht. Ich hoffe, andere Sportverbände nehmen sich ein Beispiel. Der Blick Betroffener ist enorm wichtig“, so von Weiler.

Ausführliche Informationen zum Betroffenenrat und das Formular zur Interessensbekundung finden Sie hier.