Bildung für mehr Tierwohl: IST-Studieninstitut gibt Überblick zu Weiterbildungen rund ums Pferd

Am Montag, den 19. September um 20 Uhr veranstaltet das IST-Studieninstitut ein kostenloses Webinar. Darin verrät Mareike Petersen, IST-Expertin für den Bereich Pferdesport, welche Weiterbildungen es in diesem Bereich gibt. Teilnehmer haben dort auch die Möglichkeit, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen.

Das IST-Studieninstut mit Sitz in Düsseldorf bietet eine große Bandbreite an Weiterbildungen rund ums Pferd an. Um herauszufinden, welche Weiterbildung einem selbst in der individuellen Situation gerade am meisten weiterhilft, reichen die Beschreibungen auf der Website manchmal nicht aus. Um offene Fragen zu klären und noch etwas mehr über die einzelnen Weiterbildungen zu erfahren, bietet sich daher das Webinar am 19. September an. Dort werden die folgenden Weiterbildungen von der Expertin Mareike Petersen erläutert:

• Manager im Pferdesport

• Berater für Pferdefütterungsmanagement

• Konditionstraining für Pferde

• Grundlagen der Pferdephysiotherapie

• Grundlagen der Hufbearbeitung

• Pferdeverhaltenstrainer

Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung für das IST-Webinar.