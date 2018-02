Blumen zum Valentinstag? Don Hitmeyer ist skeptisch

Tag der Liebe! Valentinstag! Oder doch nur ein Tag, um das schlechte Gewissen zu bereinigen? Don Hitmeyer weiß noch nicht, was er vom Valentinstag halten soll…

Oh nee, ey. Was soll das denn? Sind das wirklich Blumen, die Du da hast. Blumen? Du Schuft! Meinst Du, ich durchschaue Dich nicht? Meinst Du Don Hitmeyer ist so blöd? Ist ja wohl klar, was das bedeutet. Du bist fremdgeritten. Du Sau. Reitmensch, ich bin entsetzt. Komm! Sag’s mir, in wessen Sattel hast du dich herumgetrieben? Und, war’s schön? Was kann sie oder er, was ich nicht kann? 1,60 springen? Piaffe-Pirouette mit fünffachem Richtungswechsel? Oder sonst irgendein Kunststück? Boah ey, Reitmensch, Du bist Abschaum in Hartschaftstiefeln.

Wie? VALENTIN? Ob ich nicht weiß, was heute ist? Lass mich raten, Dir geht es nur um mein Wohlbefinden: V = Vitamine, A = Antioxidanzien, L = Leptin, E = Eiweiß, N = Natriumchlorid (das Salz, hier mal nicht in der Suppe, sondern im Strauß – wie originell …), T = Tryptophan, I = Immunoglobulin, N = Nährstoffe (da ist ja mal nichts gegen einzuwenden). Ist das jetzt wieder etwas aus deinem LOVE IT-Programm? Leistungs-Optimierung- durch Viel-Energie-Im-Trog? Wie, warum ich immer gleich so misstrauisch sein muss? Ach so, Valentinstag. Einfach nur mal so. Ganz ohne Hintergedanken. Ist klar. Ich glaube Dir jedes Wort, SCHÄTZCHEN – oder sollte ich angesichts des florealen Entschuldigungsaufwands lieber FRÜCHTCHEN sagen? Egal. Ich will mal nicht zu streng sein. Also Valentinstag. Mal sehen was Du mir so durch die Blume sagen möchtest. Was haben wir denn da in Deinem LOVE IT Strauß? Mit Rosen ist gut posen. Tulpen bekommen nur Nulpen. Hibiskus gegen Darmverschluss. Dahlie, Flieder, Gerbera – Herz-Kreislauf macht da hoppsassa. Und hier, schau, das sind Narzissen, danach lässt sich trefflich … urinieren.

OK, aber mach jedenfalls die Folie ab, bevor ich reinbeiße.

Trotz aller Skepsis – Don Hitmeyer hat noch ein Geschenk für die Pferdedamen dieser Welt

Er verlost einmal die Back on Track Abschwitzdecke „Supreme“, die mit abnehmbaren Kreuzgurten, einem Schweiflatz sowie Schweifriemen ausgestattet ist. Ideal für den Einsatz vor und nach dem Training oder für den Transport. Erhältlich in den Größen 135, 145, 155 und 165 Zentimeter.