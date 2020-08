Bob McDonald von Missbrauchsvorwürfen freigesprochen

Die US-Organisation SafeSport hatte Bob McDonald, den Ehemann der erfolgreichsten US-Dressurtrainerin Debbie McDonald, wegen sexuellem Missbrauchs Minderjähriger gesperrt. Nun wurde McDonald freigesprochen noch ehe eine Anhörung stattfand.

Bob McDonald selbst hat dies via Pressemitteilung veröffentlichen lassen. SafeSport ist eine Organisation in den USA, die sich für den Schutz minderjähriger Sportler vor sexuellen Übergriffen einsetzt. Auch die Springlegende George Morris war durch SafeSport lebenslang als Trainer und für Turniere etc. gesperrt worden.

Auch Bob McDonald war mit einer solchen Sperre belegt worden, weil SafeSport ihn des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger für schuldig befunden hatte. Doch nun hat SafeSport zurückgerudert. In seinem Statement schreibt Bob McDonald:

„Vergangene Woche habe ich SafeSport im Vorfeld zu der Anhörung vor dem Schiedsgericht, das im Oktober hätte stattfinden sollen, weitere Informationen zukommen lassen. Am Donnerstag, 20. Oktober, erhielt ich eine E-Mail, in der stand, dass alle Sanktionen aufgehoben wurden, mein Name von der Liste der gesperrten Personen entfernt wurde und mein Fall abgeschlossen ist. Die Anschuldigungen sind falsch. Sie waren immer falsch und sind nun erwiesenermaßen falsch. Meine Familie und ich sind erleichtert, dass wir diese Anschuldigungen hinter uns haben.“

Bob McDonald selbst ist als Spring- und Huntertrainer aktiv. Bekannter ist jedoch seine Frau, Debbie. Sie hat die USA selbst bei Olympia vertreten und trainiert einen Großteil der heute ja so erfolgreichen US-Dressurequipe.