Böckmann lädt zum Rätseln ein, verlost Deckgutschein und spendet für den guten Zweck

Die Böckmann Pferde GmbH hat auf Facebook zu einem Gewinnspiel aufgerufen, bei dem es einen Deckgutschein zu gewinnen gab. Außerdem hat der Zucht- und Ausbildungsstall 1000 Euro für einen caritativen Zweck gespendet.

1000 Euro gingen das Wohnheim Lastrup des Caritas-Vereins Altenoythe e.V., also eine Einrichtung in der Nachbarschaft des Hofs Böckmann, in der 20 Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen leben. Sie sind derzeit von den Beschränkungen durch die Corona-Krise besonders betroffen, weil sie als Risikogruppe gelten und deshalb noch weniger soziale Kontakte pflegen können.

Mit der Spende möchte die Böckmann Pferde GmbH den Alltag der Bewohner etwas heller machen. Es ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass die Böckmänner Nachbarschaftshilfe für den guten Zweck leisten. 2017 hatten sie Kinder der Caritas-Kita Lastrup zum Reiten eingeladen.

Bei dem Osterrätsel der Böckmann Pferde GmbH galt es, zu erkennen, welches Pferd auf einem besonderen Foto abgebildet war. Die Lösung: der For Contest-Coronino-Sohn Fire and Ice J. Über einen Deckgeldgutschein in Höhe von 300 Euro kann sich nun Jessica Marstall freuen. Sie hat nun die Qual der Wahl, welchen der Böckmann-Hengste sie denn nehmen möchte für ihre Stute.