Bohemian im November über Auktion, Patrik Kittel: „Armer Bohemian“

Um 00.13 Uhr veröffentlichte Eurodressage, dass die „Galleria“ Grand Prix-Pferde des koreanischen Olympiareiters Dong Seon Kim im November über eine Auktion versteigert werden sollen, darunter auch Medaillengewinner Bohemian. Dazu hat sich sein aktueller Reiter Patrik Kittel heute Morgen in aller Frühe zu Wort gemeldet.

In einem Instagram-Post schreibt Patrik Kittel:

„Armer Bohemian 😢 Ich habe schon mehfach von einer Online-Auktion gehört. Ich habe wirklich dafür gearbeitet, ihm das mithilfe von Sponsoren zu ersparen oder ein gutes Zuhause für ihn zu finden. Er ist das liebste Pferd ❤️ und er hat so viel Gutes in seinem Leben getan ❤️. Sie haben mich gefragt, ob ich die Auktion machen wollte. Aber allein der Gedanke, dass viele Menschen Bo reiten würden, der super sensibel ist, macht mich krank. 🤮

Heute morgen habe ich gelesen , dass die Auktion stattfinden wird , er ist immer noch glücklich bei uns im Stall, also nehme ich an, sie holen ihn heute ab 🤷‍♂️❤️😢.

Ich hatte die Ehre, Bohemian nur kurz zu reiten aber in dieser Zeit hast du mein Herz erobert und mir in Herning gezeigt, was für ein Champion Du bist wenn Du jemandem vertraust ❤️

Ich bete, dass du ein gutes Zuhause bekommst wo du dich sicher und geliebt fühlen kannst. Ich werde dir einen großen Apfel geben, bevor du gehst, mein Freund ❤️.“

Bohemians Geschichte

Die erste, die mit drei „Gebrochenes Herz“ Emojis darauf reagiert hat, war Cathrine Dufour. Die Dänin hatte Bohemian ausgebildet und mit ihr hatte er seine größten Erfolge. Sie nahmen an den Olympischen Spielen in Tokio teil und holten Bronze mit der Mannschaft. Einige Wochen später gewannen sie auch Mannschaftsbronze bei den Europameisterschaften in Hagen, dazu Einzelbronze im Special und Silber in der Kür.

Anfang des Jahres wurde dann bekannt, dass der 13-jährige Westfale v. Bordeaux (Z.: Heinrich Langewellpott) an den Koreaner Dong Seon Kim bzw. seine Sportpferde Galleria GmbH mit Sitz in Deutschland verkauft wurde.

Kim, ein Schüler von Hubertus Schmidt, hat den Wallach zunächst selbst geritten. Er stellte ihn ein paarmal in Wellington vor. Doch dann wurde bekannt, dass er aus beruflichen Gründen mit dem Reiten kürzer treten muss und die Grand Prix Pferde verkauft werden sollen. Bohemian ging zunächst zu Patrik Kittel.

Auch mit ihm nahm er an drei Turnieren teil, in Crozet, Hagen und zuletzt in Herning, wo sie ihre bislang besten Bewertungen erhielten, fast 76 Prozent im Grand Prix Special. Diesen, wie auch zuvor den Grand Prix hatten die beiden gewonnen.

Die Auktion

Neben Bohemian stehen noch zwei weitere verdiente Grand Prix-Pferde von Dong Seon Kim zum Verkauf. Das eine ist der 15-jährige Däne Rossetti v. Romanov, das andere der 13-jährige, ebenfalls dänische Wallach Vincent Maranello v. Zack, der mit dem Ungarn Maté Garai an den Europameisterschaften in Riesenbeck teilgenommen hat.

Eurodressage schreibt, Mitte November sollen die drei Pferde online über Clip My Horse versteigert werden. Noch gibt es kein genaues Datum, aber das soll demnächst bekannt gegeben werden.