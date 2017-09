Brandenburg: Dreijährige fällt vom Pferd und stirbt

In Jüterborg in Brandenburg ist ein dreijähriges Mädchen auf einer Koppel ums Leben gekommen. Das Pferd auf dem sie saß scheute und ging durch.

Zu einem tragischen Unglück kam es am Samstagnachmittag in Jüterborg (Brandenburg) am Kloster Zinna. Ein dreieinhalb Jahres altes Mädchen wurde von einem 15-jährigen Jungen auf einer Weide geführt. Nach Angaben der Polizei habe sich das Pferd erschrocken und sei anschließend mit dem Mädchen auf dem Rücken durchgegangen. Das Mädchen stürzte dabei vom Pferd, blieb aber mit einem Fuß im Steigbügel hängen. Das Pferd schleifte das Kind einige Meter hinter sich her. Das Mädchen erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, machte das Mädchen einen Ausflug mit ihrem Vater zum ehemaligen Kloster Zinna. Dort habe der 15-jährige Junge noch weitere Kinder auf dem Pferd über die Weide geführt. Als das Mädchen auf dem Pferd saß scheute es und ging durch. Der Vater und weitere Kinder waren dabei anwesend.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichtspflicht.

