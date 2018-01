Bruce Springsteen rockt für die Weltreiterspiele

US-Rocklegende Bruce Springsteen, Vater der erfolgreichen Springreiterin Jessica Springsteen, hat exklusive Tickets für seine „Springsteen on Broadway“ Show gestiftet, um damit Gelder für die US-Reiter in Hinblick auf die Weltreiterspiele in Tryon zu generieren.

Die Show Springsteen on Broadway läuft seit Oktober und ist eigentlich bis Juni ausverkauft. Aber Springsteen selbst hat noch Tickets. Und die werden am Freitag in Wellington versteigert. Die Aktion ist Teil einer Benefiz-Aktion des US-Reiterverbandes USEF: „Triumph in Tryon“. Zu dem Springsteen-Paket gehört auch ein Backstage-Besuch bei „The Boss“ sowie ein Fanpaket mit einer handsignierten Biographie „Born to Run“ von Springsteen, T-Shirt, Tasse & Co.

Es ist nicht das erste Mal, dass der amerikanische Verband auf diese Weise Sponsorengelder vor großen Championaten hereinholt. Auch 2016 vor Rio gab es solche Aktionen. Die Eintrittskarten und Fanpakete, die Springsteen dafür gestiftet hatte, brachten 600.000 US-Dollar.

Springsteen sagte damals: „Patti und ich sind seit gut 20 Jahren mit der Pferdewelt verbandelt, seit Jessi mit dem Reiten begonnen hat als sie fünf Jahre alt war. Es ist also überflüssig zu erwähnen, dass die Rente für mich nicht in Sicht ist. Ich spiele buchstäblich Nacht für Nacht fürs Pferdefutter.“

