Bundeschampionate 2021 finden mit Zuschauern statt

Im letzten Jahr mussten die Bundeschampionate in Warendorf aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Doch in 2021 sollen wieder Zuschauer erlaubt sein – dank eines Modellprojekts.

Bis zu 4000 Zuschauer täglich sollen vom 11. bis 15. August das Warendorfer Turniergelände bevölkern dürfen. Möglich ist dies nicht nur dank der gesunkenen Corona-Inzidenzen – die Bundeschampionate 2021 sind zudem ein Modellprojekt im Kreis Warendorf, der als Modellregion eingestuft ist. „Es ist sehr leicht, ein Land herunterzufahren. Jetzt müssen wir wieder zur Normalität zurückfinden“, sagt Dr. Olaf Gericke. Der Landrat traf sich mit FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach und Turnierleiter Markus Scharmann, um sich vor Ort über den Stand der Vorbereitungen zu informieren.

Mit den Bundeschampionaten wolle man sich wieder an höhere Zuschauerzahlen herantasten. „Wir bewältigen die Pandemie nur, wenn wir schauen, was geht und nicht, was nicht geht“, so Dr. Gericke. Den Veranstaltern kommt das Modellprojekt zugute. Im letzten Jahr hatte man wegen der fehlenden Zuschauer rote Zahlen geschrieben. Trotzdem habe man die Veranstaltung durchziehen wollen, um ein Signal an andere Turnierveranstalter zu senden, auch unter erschwerten Bedingungen den Sport zu ermöglichen. „Diese Botschaft gilt auch dieses Jahr. Wir sind aber auch froh, wenn das Defizit dank Besuchern kleiner ausfällt“, sagte Soenke Lauterbach.

Tickets für die Bundeschampionate gibt es bereits jetzt zu kaufen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Quelle: fn-press