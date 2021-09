Bundestagswahl 2021: Antworten der Parteien auf Fragen von Pferdeleuten

Wie hält es welche Partei mit Themen, die Pferdebesitzer, Züchter, Reiterinnen und Reiter beschäftigen. Gabriele Pochhammer hat vor der Bundestagswahl 2021 nachgefragt und, zumindest teilweise, Antworten bekommen.

Am 26.September wird ein neuer Bundestag gewählt, der Wahlkampf läuft auf Hochtouren, jeden Tag ändern sich die Umfrageergebnisse. Viele Bürger wissen noch nicht, wen sie wählen sollen, aber Nichtwählen ist auch keine Option, wie wir wissen.

Was können wir Reiter, Pferdehalter und- züchter von den Parteien erwarten?

Wir stellten den sechs Parteien, die im Bundestag vertreten sind, CDU/CSU, SPD, AfD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, FDP und LINKE einige Fragen, von denen wir glauben, dass sie für Pferdeleute interessant sind. Fünf Parteien haben sie beantwortet, die SPD verweist – trotz mehrfacher Anfrage – auf Zeitmangel und Arbeitsüberlastung.

Natürlich klingen die meisten Antworten glatt und Reiter-freundlich. Das sollte uns nicht einlullen, aber es gibt doch Unterschiede. Lesen Sie selbst die Originalantworten der einzelnen Parteien:

Wie ist die Position Ihrer Partei zum Spitzenreitsport? Soll er gefördert werden? In welchem Umfang?

CDU/CSU

CDU und CSU wollen den Leistungssport im Allgemeinen weiter fördern, weiterentwickeln und unseren Athletinnen und Athleten eine sichere und wertegebundene Basis für ihre Spitzenleistungen bieten. Dafür werden wir noch bessere Trainings- und Wettkampfbedingungen etablieren, die Stützpunktstruktur modernisieren und die Organisation professionalisieren. Hiervon wird auch der Spitzenreitsport profitieren. Der Spitzenreitsport in Deutschland ist schon historisch Weltspitze und hat auch in diesem Jahr mit drei Gold- und einer Silbermedaille zum Erfolg des deutschen Olympiateams beigetragen.

Voraussetzung ist die absolute Einhaltung des Tierschutzes im Spitzenreitsport. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat dafür im letzten Jahr neue Leitlinien für den Umgang mit Pferden im Pferdesport herausgegeben. Damit die Akzeptanz für den Spitzenreitsport erhalten bleibt, darf es nicht zu problematischen Vorfällen im Sinne des Tierschutzes kommen. Das gilt für die Ausbildung, das Training und für die sportlichen Wettbewerbe gleichermaßen.

SPD

Keine Stellungnahme

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Spitzensport hat eine große Bedeutung im Deutschland. Daher sollten Verbandsdemokratie und Mitbestimmung ausgebaut werden durch Beteiligung der Athlet*innen und verlässliche Arbeitsbedingungen für das unterstützende Personal. Wir GRÜNE sind bereit, die Förderung zu erhöhen, insbesondere zugunsten der sportlichen Integrität, z.B. für Dopingbekämpfung und Prävention sowie für glaubwürdige Good-Governance-Maßnahmen. Der in der Deutschen Reiterliche Vereinigung (FN) gegründete Betroffenenrat zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt ist ein wichtiger Schritt.

Zurzeit wird auf Bundesebene von den für Spitzensport zuständigen Gremien geprüft, ob die FN einen überzeugenden Mehrjahresplan für ihre bisher geförderten Sportarten Dressur, Springen und Vielseitigkeit vorgelegt hat. Für seine breite gesellschaftliche Akzeptanz muss im Reitsport noch mehr für Tierschutz getan werden. Die Durchführung von internationalen Sportgroßveranstaltungen sollte zudem stärker gekoppelt werden an umfassende Maßnahmen zugunsten von Klima- und Umweltschutz sowie an finanzielle Nachhaltigkeit.

FDP

Wir Freie Demokraten wollen den Spitzenreitsport auf allen Ebenen fördern – auf kommunaler Ebene, in den Ländern und im Bund. Uns geht es dabei insbesondere auch um gute Rahmenbedingungen für den Pferdesport, denn dieser hat nicht nur für uns als Sportnation einen hohen Stellenwert, sondern auch eine enorme kulturelle Bedeutung. Besonders wichtig ist uns, dass Kindern und Jugendlichen früh Partizipationsmöglichkeiten eingeräumt werden, da der Pferdesport und besonders der Umgang mit Tieren das gesamte Leben prägen. Daher fördern wir die Vereinbarkeit von (Ganztags-)Schulbetrieb und Sportvereinen, den Bau und die Sanierung von Reitsportstätten und Reitturniere, denn Events und Vorbilder wecken Interesse für den Sport, gerade bei Kindern und Jugendlichen.

Den Pferdesport wollen wir viel mehr bei gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen einbeziehen – dabei ist ein offenes Mindset für mehr Kooperationen wichtig und nicht so sehr die Frage der Ressortzugehörigkeit. Gleichwohl hat die höhere Aufhängung des Sports, etwa in der Staatskanzlei in NRW, gezeigt, dass eine besser koordinierte und engagiertere Sportpolitik möglich ist.

AfD

Deutschland ist die erfolgreichste Pferdesportnation der Welt. Wie förderungswürdig der Spitzenreitsport ist, haben ja gerade die Medaillengewinne in Tokio gezeigt. Hier sollte im gleichen Umfang wie bisher gefördert werden.

DIE LINKE

DIE LINKE misst der Förderung des Sports eine hohe Bedeutung zu. Wir sehen Breitensport und Spitzensport als ein wechselseitiges Verhältnis. Wir wollen sowohl den Breitensport mit seiner positiven sozialen und gesundheitlichen Wirkung fördern als auch mögliche Sportkarrieren unterstützen. Die Spitzensportreform des Bundes wie auch das Konzept zur Förderung von Sportgroßveranstaltungen gehören auf den Prüfstand. Die Kommerzialisierung des Sports zum Zwecke der Profitmaximierung wollen wir zurückdrängen. Nötig ist auch mehr Transparenz über Förderstrukturen und die Verwendung öffentlicher Mittel. Bei der Förderung der Spitzensportler*innen sind für uns der Schutz der Gesundheit, die Ermöglichung dualer Karrieren, verlässliche Finanzierungen unabhängig von Sponsoren, die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, Sportler*innen mit und ohne Behinderungen sowie unterschiedlicher Herkunft wichtig. Wir setzen uns für mehr Rechte für die Athlet*innen sowie bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für deren Trainer*innen ein – und im Falle des Reitsports auch für höhere Tierschutzstandards.

Wie ist die Einstellung Ihrer Partei zu den Haltungsbedingungen?

CDU/CSU

CDU und CSU stehen zu Pferdehaltung, Pferdezucht und tierschutzgerechtem Pferdesport. Die Pferdehaltung verlangt ebenso wie der Umgang mit Pferden hohes Wissen und Können. Für die Pferdehaltung gelten die im Tierschutzgesetz festgeschriebenen allgemeinen Vorschriften: „Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Er darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden und muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.“ Als Auslegungshilfe hat das unionsgeführte Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auch Leitlinien für Pferdehaltungen herausgegeben. CDU und CSU setzen sich dafür ein, dass diese entsprechend den neuesten tierhalterischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt und von den Pferdehaltern eingehalten werden.

SPD

Keine Stellungnahme

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Da Pferde sehr bewegungsfreudig sind, ist die Möglichkeit zur idealerweise mehrstündigen freien Bewegung an der frischen Luft essenziell. Pferde brauchen zudem als Herdentiere soziale Kontakte. Eine reine Einzelhaltung ist nicht artgerecht.

FDP

Wir Freie Demokraten treten für eine verantwortungsvolle Tierhaltung ein, auch in der Pferdehaltung. Mehr Tierwohl wollen wir durch Förderung von Beratung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und praxistaugliche Regelungen partnerschaftlich mit den Vereinen und den pferdehaltenden und landwirtschaftlichen Betrieben erreichen. Gegen pauschale und oftmals wenig ergebnisorientierte Auflagen und fachlich nicht gerechtfertigte Verbote wehren wir uns ebenso wie gegen eine Vorverurteilung des Reitsports und der Pferdebranche.

AFD

Pferde sind ebenso Steppentiere wie Herdentiere. Zur artgerechten Haltung zählen daher genügend Auslauf und der Kontakt zu Artgenossen. Beides muss gewährleistet sein, ebenso ein Futterangebot, das dem komplexen Verdauungstrakt des Pferdes gerecht wird. Zum Beispiel sollten allzu lange Fresspausen vermieden werden. Die Richtlinien der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) geben hier gute Anhaltspunkte.

DIE LINKE

Wir setzen uns für eine artgerechte Haltung von Pferden ein, ob im Zirkus, Zoo oder auf Reiterhöfen. Die Haltungsbedingungen müssen sich an den Bedürfnissen der Tiere orientieren statt umgekehrt. Reine Boxenhaltung sehen wir entsprechend als problematisch an. Weidetierhaltung als besonders tiergerechte und ökologische Form wollen wir weiter fördern.

Sehen Sie Umweltprobleme durch Pferdehaltung?

CDU/CSU

Pferde sind Lebewesen und so entstehen bei ihrer Haltung Emissionen. Gleichzeitig ist die Pferdehaltung mit der Grünlandwirtschaft verbunden, die wiederum für die Bindung von CO2 und den Humusaufbau im Boden steht. Beides muss bei einer Einschätzung über die Umweltwirkung von Pferdehaltungen berücksichtigt werden. Zudem sind beim Umgang mit den Exkrementen von Pferden die einschlägigen Vorschriften der Düngeverordnung einzuhalten. CDU und CSU setzen sich dafür ein, dass die Nachhaltigkeit auch in der Pferdehaltung immer weiter verbessert wird. Das kann zum Beispiel durch die Einbindung in Naturschutzprojekte wie auch durch Energie- und Ressourceneinsparung bei der Haltung erfolgen.

SPD

Keine Stellungnahme

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Im Vergleich zu der Haltung anderer Tierarten ist der ökologische Fußabdruck der Pferdehaltung vergleichsweise niedrig und entsprechend steht sie nicht im Fokus unserer Umweltpolitik. Beim Grünlanderhalt kann die Beweidung durch Pferde eine gute Rolle spielen. Dennoch gibt es auch bei der Pferdehaltung Potentiale, den Ressourcen-, Energie- und Flächenverbrauch ökologisch nachhaltiger zu gestalten, damit auch sie einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

FDP

Nein, ganz im Gegenteil. Wir schätzen es, dass das Grünland, das die Grundlage für die Futtergewinnung und zur Aufzucht junger Tiere und für die Haltung erwachsener Pferde erforderlich ist, einen hohen ökologischen Wert mit sich bringt. Durch Pferdehaltung und die späte Mahd für Pferdeheu wird artenreiches Grünland erhalten und bewirtschaftet, wodurch die durch die Tierhaltung entstandenen Kulturlandschaften gepflegt werden. Die oftmals extensivere Bewirtschaftung der Flächen ist ein wünschenswerter Baustein in der Agrarlandschaft. Tierhaltung ist Grundlage für den Stoffkreislauf in landwirtschaftlichen Betrieben. Pferdebetriebe und Reitanlagen bieten häufig Lebensraum für eine Vielfalt von Lebewesen, wie z.B. Fledermäuse und Schwalben. Pferdehaltende Betriebe können so Kinder, Jugendliche und naturfern lebende Menschen an die Natur heranführen.

AfD

Nein, eher eine positive Biodiversitätswirkung durch die artenreichen Pferdewiesen und Weideflächen. Kritisch sieht die AfD die Deklaration von Pferdemist als Abfall. Pferdemist ist ein wertvoller Dünger und sollte als solcher deklariert werden. Die verschärfte Düngeverordnung mit dem Zwang zur überdachten Pferdemistlagerung, benachteiligt viele Reitervereine und Pferdehaltungsbetriebe.

DIE LINKE

Die Land-, insbesondere Grünlandnutzung, mit oder durch Pferde gehört zu den unterstützenswerten boden-, klima- und umweltschonenden Bewirtschaftungsmethoden. Baustoffe für Stall- und Reitanlagen sind vorrangig regional zu beziehen. Die Anschaffung von recycelten unschädlichen Materialien zur Einstreu von Stall und Reitanlagen ist öffentlich zu fördern. DIE LINKE unterstützt zudem die Weiterverwendung von Abfall- und Reststoffen aus der Landwirtschaft als Ersatz für mineralische Düngung oder zur Energiegewinnung. Dazu gehört auch der Pferdemist. Wir plädieren bei der Nutzung von Pferdemist wie von anderen agrarischen Reststoffen für regional angepasste Lösungen, die einen möglichst hohen Klimanutzen haben und zugleich regionale Wirtschaftskreisläufe stärken. Der Transport von Pferdemist über weite Strecken ist zu vermeiden.

Wie ist die Einstellung zu den Schlachtpferdetransporten?

CDU/CSU

CDU und CSU setzen sich für verlässlichere Regelungen bei Tiertransporten in Europa ein. Das gilt für jede Tierart. Unser Ziel ist, Fleisch statt lebende Tiere zu transportieren. Auch bei Zuchttieren muss sichergestellt sein, dass aus der EU kein langer Tiertransport in Drittstaaten genehmigt wird, bei dem die Einhaltung der Tierschutzvorgaben nicht absolut sichergestellt ist. Wir wollen Zuchttiertransporte so schnell wie möglich ganz durch den Export von Zuchtmaterial ersetzen. Tierschutz darf nicht an EU-Grenzen Halt machen.

SPD

Keine Stellungnahme

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Da eine Pferdefleischproduktion in vielen Ländern (u.a. Deutschland) kaum existiert, müssen die Tiere oft über weite Strecken zu den Schlachtstätten verbracht werden. Wir GRÜNE lehnen Tiertransporte, die länger als vier Stunden dauern, ab.

AfD

Man sollte sie verbieten. Die Tiere können auch regional geschlachtet werden, ohne quälend lange Transporte. Die AfD hat sich generell in Bund und Land immer wieder dafür eingesetzt, die jetzigen Bestimmungen zu Schlachttiertransporten weiter zu verschärfen.

FDP

Verstöße gegen den Tierschutz, sei es bei der Haltung oder beim Transport von Pferden wollen wir durch eine Stärkung der rechtsstaatlichen Kontrollen konsequent ahnden. Dazu wollen wir die zuständigen Veterinärbehörden in Zusammenarbeit mit den Ländern personell und materiell besser ausstatten.

DIE LINKE

DIE LINKE fordert eine Begrenzung der Transportzeit bei Lebendtieren auf maximal 4 Stunden plus Be- und Entladungszeit. Lebendtiertransporte sind immer mit enormem Stress verbunden und müssen minimiert werden. DIE LINKE will eine haltungsnahe Schlachtung, inklusive mobiler Schlachtmöglichkeiten. Solche regionalen Strukturen müssen gefördert werden.

Reiten in Wald und Feld: mehr ermöglichen – mehr einschränken?

CDU/CSU

CDU und CSU befürworten Erholung und Sport in der freien Natur, zu denen selbstverständlich auch das Reiten als sehr naturnaher Sportart gehört. Allerdings kann es dabei auch zu Zielkonflikten mit den Anforderungen von Landwirtschaft, Wild und Natur kommen. Die gilt es, durch entsprechende Konzepte zu lösen. Das kann nur regional entsprechend den Gegebenheiten vor Ort geschehen. Von Bundesseite her hat die unionsgeführte Bundesregierung angesichts der wachsenden Bedeutung von sportlichen Betätigungen im Wald bereits die Bundesplattform „Wald – Sport, Erholung, Gesundheit“ eingerichtet. Das Themenfeld wird auch ein Schwerpunkt der neuen Waldstrategie 2050 sein. Darauf aufbauend wollen CDU und CSU einen Netzwerk-Plan „Nutzung des Waldes für Sport, Erholung und Gesundheit“ zusammen mit den Ländern und allen Akteuren entwickeln.

SPD

Keine Stellungnahme

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Für die Reiter*innen soll eine angemessene Infrastruktur für den Spot an der frischen Luft und in der Natur zur Verfügung stehen. Da gilt es, Interessensausgleich zwischen Reiter*innen und anderen Waldnutzer*innen zu finden – dafür gibt es auch bereits sehr viele gelungene Beispiele. Pferde sollen nicht auf landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen ausgeritten werden, um keinen „Flurschaden“ anzurichten. Auch bei Stoppelfeldern sollten die Landwirt*innen vorher um Erlaubnis gefragt werden.

FDP

Wir Freie Demokraten wollen Natur- und Artenschutz durch Regelungen mit Augenmaß statt starren Vorgaben erreichen. Das gilt auch im Hinblick auf das Reiten in Wald und Feld. Wir setzen darauf, dass alle Beteiligten vor Ort viel besser zu fairen Vereinbarungen finden, als es durch pauschale Verbote und ordnungsrechtliche Vorgaben jemals gelingen könnte. Grundsätzlich sollte jedoch Reiterinnen und Reitern der Zugang zu Reitmöglichkeiten in der Natur so weit wie möglich eingeräumt werden, um den Tieren Bewegung in ihrer natürlichen Umgebung zu ermöglichen.

AfD

Pferd und Reiter sollte ein bundeseinheitliches und großzügiges Betretungsrecht in Feld und Wald eingeräumt werden. Allerdings unter der Berücksichtigung der Belange von Forst- und Landwirtschaft. Grundsätzlich: Gerade die umfangreichen Biodiversitätsleistungen auf Pferdewiesen und Weiden unterstreichen wie naturverbunden die meisten Reiter sind. Schon allein deswegen wäre es ungerecht, ihnen beim Ausreiten Verbotsschilder entgegenzusetzen.

DIE LINKE

Dies kommt auf die jeweils regional spezifische Situation an. In Streitfällen setzen wir uns für eine Kommunikation auf Augenhöhe von Pferdehalter*innen/Reiter*innen, Erholungssuchenden im Wald, Förster*innen und Forstverwaltung ein. Die Brandenburger Lösung, dass auf allen Wege, die nicht explizit für Reiter*innen gesperrt sind, geritten werden darf, funktioniert gut.

Wie steht Ihre Partei zur Pferdesteuer?

CDU/CSU

Die Pferdesteuer ist eine kommunale Steuer, die höchstrichterlich bestätigt wurde und allenfalls von Länderregelungen gestaltet werden kann. CDU und CSU sind generell keine Steuererhöhungsparteien, allerdings halten wir uns hier von Bundesseite an das Subsidiaritätsprinzip und die kommunale Zuständigkeit. Im Ergebnis erheben nur sehr wenige Gemeinden eine Pferdesteuer, denn vor Ort müssen immer auch negative Folgen mit bedacht werden. So stehen meist öffentliche Proteste und wirtschaftliche Schäden infolge von Standortverlagerungen oder geringerer Frequentierung von Pferdeeinrichtungen den Einnahmen durch die Pferdesteuer gegenüber.

SPD

Kein Kommentar

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Die Pferdesteuer ist eine örtliche Gemeindesteuer, deren Regelung in den Zuständigkeitsbereich der Bundesländer fällt und deren Aufkommen den jeweiligen Gemeinden zusteht. Insofern besteht auf Bundesebene weder Handlungsbedarf noch -kompetenz. In den Ländern wird die Pferdesteuer jedoch unter besonderer Beachtung der Auswirkungen auf den Pferdesport – auch als Breitensport – thematisiert.

FDP

Wir lehnen eine Pferdesteuer klar ab. Im Hochsteuerland Deutschland noch zusätzliche Steuern zu „erfinden“, halten wir für falsch.

AfD

Reitabgaben und Pferdesteuern sehen wir als Steuerungselement mit geringem Anteil am Steueraufkommen kritisch. Der Pferdesport ist darüber hinaus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Er sollte nicht durch zusätzliche Steuern ausgebremst werden.

DIE LINKE

Die Pferdesteuer ist keine Steuer, die in die Zuständigkeit des Bundes fällt. Sie gehört zu den örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern. Deren Aufkommen steht gemäß Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 Grundgesetz den Gemeinden zu. Die Entscheidung über die grundsätzliche Zulässigkeit einer örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuer – und somit auch der Pferdesteuer – liegt jedoch gemäß Artikel 105 Absatz 2a Satz 1 Grundgesetz beim jeweiligen Bundesland. Dieses entscheidet auch über die Ausgestaltung bzw. über die Übertragung des Rechts auf Ausgestaltung an die Gemeinden. DIE LINKE beabsichtigt nicht, die Rechte der Bundesländer bei den örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern einzuschränken. Somit soll auch in Zukunft die Entscheidung, ob Gemeinden Pferdesteuer erheben dürfen, den einzelnen Bundesländern obliegen.

Wie sieht Ihre Partei die Problematik Wolf-Pferde-Weidehaltung?

CDU/CSU

CDU und CSU wollen die Weidetierhaltung, wozu selbstverständlich auch die Pferdehaltung gehört, sichern. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass der strenge Schutzstatus des Wolfs im europäischen Naturschutzrecht überprüft und angepasst wird, da der günstige Erhaltungszustand der Wolfspopulation in einer Reihe von Bundesländern schon erreicht ist. In diesen Bundesländern soll die Option für ein aktives Wolfsmanagement eröffnet werden, das die Wolfspopulation langfristig sichert, aber das Anwachsen der Population auf ein insgesamt akzeptables Niveau einreguliert.

SPD

Kein Kommentar

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Der Wolf ist zurück in Deutschland, wo er einst heimisch war. Die Rückkehr ist nicht konfliktfrei. Daher ist es besonders wichtig, dass frühzeitig entsprechende Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Weidetieren ergriffen werden. In den Bundesländern stehen Fördermittel für Schutzmaßnahmen, wie z.B. Herdenschutzzäune, zur Verfügung. Wir GRÜNE wollen die Unterstützung für Weidetierhaltung ausweiten.

FDP

Die zunehmende Rückkehr der Wölfe und der Anstieg der Populationen bedroht die Weidetierhaltung immer mehr. Auch die Pferdehaltung ist davon hart getroffen, wie bereits zahlreiche Übergriffe zeigen. Wir Freie Demokraten setzen uns für zeitgemäße Regelungen beim Artenschutz ein. Wenn sich Populationen vormals stark bedrohter Arten, wie des Wolfes, erholen beziehungsweise zurückkehren, gehört auch der Schutzstatus auf den Prüfstand. Wir wollen daher eine umfassende Schadens- und Konfliktprävention ermöglichen. Dazu wollen wir den Wolf, aber auch weitere Tierarten wie etwa Kormorane und Nandus in das Bundesjagdgesetz aufnehmen. Der günstige Erhaltungszustand des Wolfes ist nach den Kriterien der FFH-Richtlinie vielerorts bereits erreicht. Nach den Kriterien der FFH-Richtlinie muss der Wolf von Anhang IV in den Anhang V der Richtlinie überführt werden. Zudem wollen wir beim Wolf ein aktives Bestandsmanagement einführen.

AfD

Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der bestätigten Angriffe auf Nutztiere um 40 Prozent. Es braucht daher ein aktives Wolfsmanagement. Wie viele andere artenschutzrechtlich geschützte Wildtiere gehört der Wolf in den Wildartenkatalog der einzelnen Bundesländer aufgenommen. Der Abschuss von Problemwölfen muss erleichtert werden. Deutschland muss zudem darauf hinwirken, dass der Wolf seinen europaweiten Schutzstatus verliert und aus den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie in den Anhang V überführt wird. Bisher ist es nicht möglich „wolfsfreie Gebiete“ auszuweisen, auch das sollte sich ändern. Es braucht eine Wolfsobergrenze. AfD-Bundestagsfraktion hat in einem Antrag bereits gefordert, dass diese Zahl bei maximal 250 Tieren liegen sollte. Es kann jedenfalls nicht sein kann, dass in Deutschland die Autofahrer und die Bahn ungewollt die Bestandsregulierung übernehmen.

DIE LINKE

Der Wolf ist eine streng geschützte Art, die zu Recht nur in Ausnahmefällen geschossen werden darf. DIE LINKE setzt sich für eine Versachlichung der Debatte ein. Dazu brauchen Landnutzende unbürokratische, schnelle, umfangreiche und nachvollziehbare Regelungen –nicht nur die Unterstützung von Herdenschutzmaßnahmen zu hundert Prozent, sondern auch für die damit verbundenen zusätzlichen Arbeits- und Instandhaltungskosten. Außerdem braucht es eine unabhängige und kostenfreie Beratung für die Betriebe, sowohl bezüglich inhaltlicher Fragen als auch zu Förder- und Entschädigungsmöglichkeiten.

