Bundestierärztekammer verurteilt Petitionen gegen die neue GOT

Die Vereinigung Deutscher Tierhalter (VDTH) und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hatten in den letzten Tagen Petitionen gestartet, die sich gegen die seit November 2022 in Kraft getretene überarbeitete Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) richten. Dazu hat sich nun die Bundestierärztekammer geäußert.