Catherine Haddad-Staller verliert potenzielles Championatspferd

Mehrmals verpasste Catherine Haddad-Staller nur knapp den Sprung ins amerikanische Team, wenn die wichtigen Championate anstanden. Mit Stute Semper Fidelis konnte sich die Dressurreiterin nun gute Chancen für einen Start bei den Weltreiterspielen in ihrem Heimatland ausrechnen. Doch es hat nicht sollen sein.

Seit Herbst 2017 hatte Catherine Haddad-Staller die braune Oldenburger Stute unter dem Sattel. Die ersten gemeinsamen Turnierauftritte verliefen vielversprechend: In Darmstadt-Kranichstein, Le Mans (FRA) und bei den Munich Indoors schafften es die beiden bei jedem Start unter die besten fünf. Mit konstanten Runden, für die es von den Richtern jeweils über 70 Prozent gab, schien hier ein potenzielles Paar für die internationalen Championate heranzureifen. Nach der Trennung von ihrem Sponsor Rowan O’Riley muss Catherine Haddad-Staller nun jedoch neue Zukunftspläne schmieden.

Die 2006 geborene Semper Fidelis v. Sir Donnerhall-Welt Hit II stammt aus der Zucht von Helmut Plümer. Dreijährig erreichte sie den Brilliantring bei der Oldenburger Elite-Stutenschau in Rastede – damals noch unter ihrem alten Namen Sue. Anschließend wechselte sie in den Besitz der italienischen Dressurreiterin Gloria Colombo, welche Sue auf nationalem Level in der kleinen Tour vorstellte. Bei Andreas Helgstrand in Dänemark sollte die Stute dann bis zur Grand Prix-Reife gefördert und anschließend verkauft werden. Dort wurde sie von dem Amerikaner Rowan O’Riley entdeckt. Der taufte Sue kurzerhand auf Semper Fidelis um und erwarb die Stute für Catherine Haddad-Staller.

Grund für die Trennung

Nach dem Turnier in München musste Semper Fidelis verletzungsbedingt pausieren, war inzwischen aber wieder genesen. Die Reiterin bedauerte den Verlust der Stute gegenüber Dressage-News: „Ihre Grand Prix-Karriere ging gerade erst richtig los, sie zeigte enormes Potenzial im Training. Wir hatten sehr hohe Erwartungen an diese tolle Stute. Leider konnten Rowan und ich uns nicht über die weitere Karriereplanung von Semper einigen, wir hatten da unterschiedliche Vorstellungen.“

Die Stute soll zukünftig von Heather Blitz (USA) vorgestellt werden. Die 49-Jährige lebte lange Zeit in Dänemark, ist nun aber wieder in Florida beheimatet. 2011 gewann sie mit Paragon bei den Pan American Games die Goldmedaille mit dem Team und Silber in der Einzelentscheidung. Ein Jahr später war sie Reservistin für die amerikanische Dressurmannschaft bei den Olympischen Spielen in London.

Quelle: Eurodressage

