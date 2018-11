Cavalluna „Welt der Fantasie“ auf Tour!

Aus APASSIONATA wurde CAVALLUNA – neuer Name, aber bewährt märchenhafte Show! In insgesamt 34 Städten ist CAVALLUNA bei der Tour 2018/19 zu Gast, so vielen wie lange nicht mehr. 56 Pferde mit ihren Reitern, Artisten, Profitänzern und einem riesengroßen Showteam entführen in die „Welt der Fantasie“.