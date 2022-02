Championatsstute Luibanta BH im Kreis der Pensionäre und Verdis offizieller Abschied

Maikel van der Vleutens Mannschaftswelt- und -europameister Verdi ist ja schon eine Weile in Rente, bekommt nun aber auch einen offiziellen Abschied. Das gleiche gilt für das Erfolgspferd der Britin Amanda Derbyshire, Luibanta BH.

Vor zwei Jahren ging der Quidam de Revel-Landgraf-Sohn Verdi TN (für Team Nijhof) in Rente. Der nun 20-jährige KWPN-Hengst war DAS Pferd für Springreiter Maikel van der Vleuten. Mit damals gerade mal 24 Jahren trug der Hengst seinen Reiter bei den Olympischen Spielen in London zu Mannschaftssilber. Sie gewannen Gold im Team sowohl bei den Weltmeisterschaften 2014 als auch 2015 bei der EM in Aachen. Darüber hinaus gehörten sie zur Equipe, die 2014 das Nationenpreis-Finale in Barcelona gewann und nahmen an fünf Weltcup-Finals teil. Von den vielen Siegen und Platzierungen auf „normalen“ Fünf-Sterne-Turnieren ganz zu schweigen.

Maikel van der Vleuten bringt es auf den Punkt: „Verdi hat mich nie im Stich gelassen und mir alle Träume erfüllt, die ich als Kind hatte. Wir haben uns gegenseitig groß gemacht.“ Inzwischen ist Verdi im Zuchteinsatz beim Team Nijhof und genießt ansonsten täglich seinen Weidegang. World of Showjumping zitiert Maikel van der Vleuten, der berichtet, dass der Hengst sehr gut aussehe und es ihm sehr gut gehe.

Am 13. März wird er nun wie eigentlich schon vor zwei Jahren geplant, aber Corona-bedingt verschoben, im Rahmen der Dutch Masters vor großem Publikum verabschiedet.

Luibanta BH

In Großbritannien hat Amanda Derbyshire ihr Erfolgspferd Luibanta BH v. Luidam verabschiedet. Mit 14 Jahren soll „Lulu“ nun in die Zucht gehen. Zusammen gehörten sie zur britischen Mannschaft bei den Weltreiterspielen in Tryon 2018 sowie zum britischen Bronzeteam bei den Europameisterschaften 2019.

„Lulu hat mir in den letzten fünf Jahren alles gegeben“, schreibt Amanda Derbyshire auf ihrer Instagram-Seite. „Sie ist eine kleine Stute, aber sie hat das allergrößte Herz. Ich werde ihr nie genug dafür danken können, was sie mir alles gegeben hat – von der Teilnahme an meinem ersten 5* Grand Prix über meinen ersten Nationenpreissieg und viele andere Springen.“

Sie bedankt sich auch bei der Besitzerin der Stutte, Becky Gochman, dass sie sie für sie gehalten hat. Diese Meldung war zuerst bei World of Showjumping erschienen.