Charity-Auktion bei Horses & Dreams: 35.500 Euro für die Welthungerhilfe und die Ukraine

Als der sportliche Teil der Horses & Dreams beendet war, wurde gestern Abend in Hagen ein besonderes Pferd versteigert, eines, dessen Erlös gleich zwei wichtigen Projekten zugute kommt.

Die Münsteraner Objekt- und Fassadengestalter von lackaffen.de haben ein Kunststoffpferd in den ukrainischen Landesfarben und mit einer Friedestaube auf dem Hals gestaltet. Jenes Kunststoffpferd wurde gestern auf dem Hof Kasselmann für den guten Zweck versteigert.

Die Botschaft kam an. Bei 30.500 Euro ging der Zuschlag für den vierbeinigen Friedensbotschafter an Sissy Max-Theurer und ihre Tochter Victoria. Turnierveranstalter Ullrich Kasselmann legte noch 5000 Euro drauf, so dass der Welthungerhilfe und den Hilfsprojekten für die Ukraine nun 35.500 Euro zugute kommen.

Bei der Welthungerhilfe werden Spendengelder in verschiedene humanitäre Projekte investiert. Eines davon ist „Skill Up!“ (zu Deutsch: „Bilde Dich!“), das der Generalsekretär und Vorstandsvorsitzende der Welthungerhilfe, Mathias Mogge, näher vorstellte. Dabei werden junge Menschen und insbesondere Frauen in Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit – vor allem in Asien und Afrika – nach dem Schulabschluss beim Erlernen eines staatlich anerkannten Berufes in ihrer Heimat unterstützt. Mogge sagte, bislang hätten 20.000 Menschen dieses Projekt durchlaufen. 80 Prozent davon fanden später eine Anstellung in ihrem erlernten Beruf.