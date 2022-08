Charlotte Dujardin erwartet ihr erstes Kind

Baby-News auch aus Großbritannien. Die dreifache Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin erwartet ihr erstes Kind.

Das hat die 37-Jährige selbst auf ihrer Instagram-Seite bekannt gegeben. Vater ist ihr Langzeitpartner Dean Golding, der ihr nach ihrem Ritt zu ihrer dritten Olympia-Goldmedaille auf Valegro in Rio per Plakat einen Heiratsantrag gemacht hatte: „Will you marry me now?“ Verheiratet sind sie unseres Wissens immer noch nicht, aber Eltern werden sie nun, wie Charlotte Dujardin voller Glück auf ihrer Instagram-Seite mitteilt:

„An alle Follower und Freunde, die mich seit Jahren unterstützen – besondere Neuigkeiten heute Abend … Anfang 2023 erwarten ich und Dean unser erstes Kind und unsere Herzen sind schon jetzt mit mehr Liebe gefüllt, als wir jemals für möglich gehalten hätten.

Ein neues Kapitel in unserer Reise beginnt. Eines, auf das wir immer gehofft haben und wir können es gar nicht erwarten, unser kleines Mädchen auf der Welt zu begrüßen.

Ich hoffe nur, sie weiß schon jetzt, wie sehnlichst sie herbei gesehnt wurde und wie viel Liebe sie von uns und unseren überglücklichen Familien erwartet.“

Es wird also auch ein Mädchen, wie das jüngste Kind von Jessica von Bredow-Werndl. Bestimmt treffen die beiden auch irgendwann im Viereck aufeinander!

Alles Liebe und Gute den werdenden Eltern und natürlich vor allem dem Nachwuchs!