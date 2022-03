Charlotte Dujardin hat ein neues Grand Prix-Pferd

Und das nächste Pferd, das Charlotte Dujardin in den großen Sport bringt. Bei einem nationalen Turnier in England, der „Myerscough Premier League“, stellte sie den KWPN-Wallach Imhotep erstmals im ganz großen Viereck vor – und gewann.

Auf Instagram schreibt die dreifache Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin: „Ein großer Tag für mich und Pete (Imhotep). Wir haben gestern bei der Myerscough Premier League seinen ersten Grand Prix mit 77,83 Prozent gewonnen.“ Und dann, nachdem sie sich bei Imhoteps Besitzer Coral Ingam, Carl Hester und dem gesamten Team bedankte, folgte noch dieser Satz: „Ein neues Kapitel beginnt.“

Womöglich ist der neunjährige KWPN-Wallach v. Everdale-Vivaldi also der nächste in der Reihe der Championatspferde, die Charlotte Dujardin in den Sport bringt nach Valegro, Freestyle und Gio. Von der 13-jährigen Freestyle hat man allerdings seit einem Jahr nichts mehr gesehen, und für dieses Jahr ist sie in der FEI Datenbank nicht fortgeschrieben. Valegro ist längst in Rente und Gio verkauft. Gegenüber Horse & Hound hatte Charlotte Dujardin schon einmal gesagt, dass sie in Imhotep einen Kandidaten für die Olympischen Spiele in Paris sieht.