Charlotte Dujardin mit Mount St. John Freestyle nach Paris 2024?

Lange war es ruhig geworden um Charlotte Dujardins WM- und EM-Partnerin von 2018 und 2019, Mount St. John Freestyle. Nun hat ihre Besitzerin über ihre Pläne mit der Fidermark-Tochter gesprochen.

Fast zwei Jahre lang ist die nun 14-jährige Hannoveraner Stute Mount St. John Freestyle v. Fidermark-Donnerhall (Z.: Stephan Kurz) kein Turnier mehr gegangen. Zuvor hatte sie unter anderem Charlotte Dujardin mit gerade mal neun Jahren zu zwei Bronzemedaillen bei den Weltreiterspielen in Tryon getragen und gehörte zum Team der Europameisterschaften in Rotterdam 2019, wo sie allerdings wegen Bluts am Pferd disqualifiziert wurden. Die sportliche Bilanz von Freestyle war beeindruckend. Sie wurde als sichere Kandidatin für die Olympischen Spiele in Tokio gehandelt. Doch dazu kam es nicht. Die Stute sei nicht fit, hieß es im Vorfeld, nachdem sie in Hagen unter anderem das spätere Olympiasiegerpaar Jessica von Bredow-Werndl und Dalera geschlagen hatte und im Mai noch einmal in Heckfield daheim in England die Kür des CDI3* mit gut 88 Prozent gewonnen hatte. Seitdem war Freestyle ein wenig in der Versenkung verschwunden.

Doch nun postete ihre Besitzerin Emma Blundell auf Instagram ein Video von sich auf Freestyle beim Training. Auf Nachfrage berichtete sie gegenüber St.GEORG:

„Freestyle fühlt sich fantastisch an! Ich bin überglücklich, sie für unser Zuchtprogramm zu Hause bei MSJ zu haben, und dass ich sie parallel reiten kann, um sie im Training und fit zu halten. Wir sind gespannt auf ihr Glamourdale ET Fohlen, das dieses Jahr zur Welt kommen soll, und hoffentlich auf weitere im nächsten Jahr.

Für mich ist es eine reine Freude, dass Freestyle seit Fohlenalter mir gehört, ihren großen Erfolg mit Charlotte viele Jahre lang zu beobachten und zu unterstützen und nun selbst die Chance zu haben, ein solches Pferd zu reiten. Es ist wirklich ein Traum, sie zu reiten und ich bin sehr glücklich, sie in unserem Stall zu haben. Ich freue mich auch sehr über Charlottes Baby-Nachrichten. Meine Vision für die Zukunft ist es, Freestyle wieder an der Spitze des Sports zu sehen, mit Paris gleich um die Ecke.“

Das zu hören dürfte auch Charlotte Dujardin freuen, die nach dem Verkauf ihres Olympia- und EM-Partners Gio an die Familie Pidgley dann wieder ein erprobtes Championatspferd hätte, mit dem sie direkt durchstarten kann.