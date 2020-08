Chianti’s Champion von Kukuk nach Frankreich

Der zwölfjährige, championatserfahrene Westfalen-Hengst Chianti’s Champion war vor wenigen Wochen zu Christian Kukuk in den Stall Beerbaum gewechselt. Nun zieht er erneut um.

Wie Grand Prix Replay online berichtet, geht Chianti’s Champion nach Frankreich, auf das Haras de Grillons, wo er von Sadri Fegaier geritten werden wird.

Das Haras de Grillons gehört Fegaier, der auch Organisator der internationalen Turnierserie „Hubside Jumping“ in St. Tropez ist. Fegaier ist Amateur-Springreiter und hat dieses Jahr groß investiert in talentierte Springpferde.

So erwarb er beispielsweise auch den zwölfjährigen Hengst Cadeau de Muze, der im vergangenen Jahr hoch erfolgreich auf Fünf-Sterne-Niveau unter William Whitaker war. Ferner reitet er den hoch talentierten Nachwuchsstar Manchester van’t Paradijs (v. Elvis ter Putte), der gerade das teuerste Fohlen der DSP-Auktion „Shooting Stars“ stellte und seinen Weg in den internationalen Sport mit Linn Hamann fand. Last but not least sitzt Fegaier nun auch im Sattel des ebenfalls auf Fünf-Sterne-Niveau siegreichen Important de Muze, den man zuvor mit Darragh Kenny im Sattel gesehen hat.

In diese Reihe hochkarätiger Spitzenpferde passt Chianti’s Champion gut hinein. Jos Lansinks Stallreiter Frank Schuttert (NED) hatte den Westfalen-Hengst zuerst international vorgestellt und sich mit ihm sein Debüt in einem Senioren-Championatsteam gegeben. Das war 2018 bei den Weltreiterspielen in Tryon, wo die Niederländer Fünfte wurden.

Letztes Jahr ritt der Ire Peter Moloney den Hengst, nahm mit ihm bei den Europameisterschaften in Rotterdam teil und gehörte zu der Mannschaft, die sich beim Nationenpreis-Finale in Barcelona auf den letzten Drücker für die Olympischen Spiele in London qualifizieren konnte. Zu dem Zeitpunkt gehörte Chianti’s Champion dem Team Harmony, hinter dem Prinzessin Haya von Jordanien steckt.

Vor wenigen Monaten zog Chianti’s Champion dann nach Riesenbeck in den Stall Beerbaum, um dort von Christian Kukuk geritten zu werden. Am 14. August verzeichnete die FEI den offiziellen Besitzerwechsel, dem nun noch ein weiterer folgt. Kukuk und Chianti’s Champion konnten in ihrer kurzen gemeinsamen Zeit unter anderem einen Großen Preis in Peelbergen gewinnen.