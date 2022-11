CHIO Aachen Hackathon: App fürs Pferdewohl gewinnt

Zum zweiten Mal wurde die Aachener Albert-Vahle-Halle zum Hackathon-Treff umfunktioniert, bei dem junge Menschen mit Visionen und Tech-Knowhow drei Tage und zwei Nächte lang Ideen entwickelt haben, die den CHIO Aachen fit für die Zukunft machen sollen. Das Siegerprojekt widmet sich einem wichtigen Thema.

Der CHIO Aachen Hackathon ist ein gemeinschaftliches Projekt des CHIO Aachen CAMPUS und des digitalHUB Aachen. Als Siegerprojekt wurde das von Stephanie Käs und Henrik Thillmann ausgezeichnet. Sie haben eine App zur intelligenten Bewegungsüberwachung entwickelt. Mittels Kamerabildern kann die App Fehlhaltungen bei Pferd und Reiter in Echtzeit erkennen. Stephanie Käs erklärt die Idee, die sie und ihr Partner vom Team „CHIO Vision“ dabei haben:

„So können wir die beim CHIO an den Trainingsplätzen eingesetzten Stewards mit intelligenter Technik bei ihrer Arbeit zum Wohl des Pferdes unterstützen.“

Philip Erbers, Vorstandsmitglied des CHIO-Ausrichters Aachen-Laurensberger-Rennverein e.V. (ALRV), kommentierte: „Das siegreiche Projekt passt hervorragend zu unserem Credo, dass das Pferdewohl an allererster Stelle steht. Das Thema Welfare of the horse ist für uns zentral.“

Überzeugt habe die App nicht nur wegen ihrer Anwendbarkeit wegen der Turniertage, sondern weil sie auch die Trainingskonzepte des CHIO Aachen CAMPUS erweitern könne. Die Software erkennt ja nämlich nicht nur Fehlhaltungen beim Pferd, sondern auch beim Reiter. Dessen Sitz kann damit ebenfalls analysiert werden.

Übrigens haben Käs und Thillmann nicht nur die Jury, sondern auch ihre eigenen Konkurrenten überzeugt. Sie gewannen nämlich auch den „Community Prize“, an dem sich alle Teilnehmer des CHIO Aachen Hackathons beteiligen.

Die weiteren Plätze

Das Oberthema des diesjährigen Hackathon lautete „Nachhaltigkeit“, und zwar nicht nur ökologisch und ökonomisch, sondern auch sozial, wie die ALRV-Präsidentin Stefanie Peters betonte. Dementsprechend gingen auch die weiteren Ehrungen an Projekte aus diesen Bereichen.

Platz zwei in der Jurywertung sicherte sich das Team „One Transport“. Ihr Ziel war es, eine Lösung zu finden, wie die An- und Abreise zum CHIO Aachen möglichst emissionsarm verlaufen kann. Das Resultat ihrer Bemühungen ist ein Verkehrskonzept in Kombination mit einer entsprechenden Software.

Wassersparen ist ein großes Thema, auch für den CHIO Aachen. Und so ging der dritte Platz an das Team „CHeco“, das sich mit einem intelligenten softwaregesteuerten Bewässerungssystem beschäftigt hat.

Doch nicht nur die Preisträger hätten überzeugende Ergebnisse geliefert, betonte Jury-Mitglied Andreas Schneider, Geschäftsführer der NetAachen GmbH: „Herausragend, was hier heute präsentiert wurde.“

Die Palette der vorgestellten Ideen reichte von einer „CHIO Aachen Green Mile“, also einer Plattform, um bestehende Ideen zu präsentieren, über eine Geothermie-Anlage, ein nachhaltiges Bezahlsystem bis hin zu einem Sustain-O-Meter, der nachhaltige Projekte für Besucher, Sponsoren und Medien auch sichtbar macht. „Das sind wirklich tolle Ideen und innovative Ansätze, wie man Nachhaltigkeit in den CHIO bringen kann“, so Thomas Esser von SAP.

Neben Schneider und Esser bestand die Jury aus Iris Wilhelmi (digiHub Aachen), Conny Mütze (Prokuristin Aachener Reitturnier GmbH) und Philip Erbers.

Philip Erbers, der im Vorstand des ALRV unter anderem die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit verantwortet, sagte: „Wir durften hier drei Tage lang einen tollen Spirit erleben. Junge Menschen haben mit großer Begeisterung an den unterschiedlichsten Themen gearbeitet und auch die Teams untereinander haben sich ausgetauscht und gemeinsam für das Ziel gearbeitet. Dass dabei dann noch solch´ herausragende Ideen sowohl für ökologische wie auch soziale Nachhaltigkeit entwickelt wurden, bestätigt unser Konzept des Hackathons.“