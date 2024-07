CHIO Aachen: Info-Stewards wieder vor Ort

Wie in den Vorjahren gibt es beim CHIO Aachen Info-Stewards der FN an den Vorbereitungsplätzen. Sie sollen den Medienvertretern und Zuschauern Fragen beantworten und Auskunft geben.

Die Infostewards der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sollen an den Vorbereitungsplätzen auf dem CHIO Aachen „bestmöglich“ über den Sport informieren, teilte ALRV-Vorstandsmitglied und Sportchefin Birgit Rosenberg mit. Sie sollen mehr Transparenz schaffen und können jederzeit von den Zuschauerinnen und Zuschauern an den Dressur- und den Springtrainingsplätzen angesprochen werden. Kommt es zu kritischen Fragen, wenden sie sich an die FEI-Stewards, da diese ohnehin in Kontakt mit den Reitern sind. Man kann die Info-Stewards an den entsprechenden Jacken erkennen.

Weil das Projekt, das von der Stiftung Deutscher Pferdesport unterstützt wird, gut angenommen wurde, sind die Stewards mittlerweile auch beim Pfingsttunier in Wiesbaden und auf dem Mannheimer Maimarkttunier. Bei den Europameisterschaften in Riesenbeck waren sie im ebenfalls Einsatz.