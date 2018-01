Christian Ahlmann verabschiedet Taloubet Z aus dem Sport

Ein ganz Großer sagt Tschüss: Christian Ahlmanns Taloubet Z. Schon am kommenden Wochenende ist es so weit.

Weltcup-Sieg 2011 in Leipzig und Platz sechs 2016 in Göteborg, Team-Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und Silber mit der Mannschaft bei der EM 2015 in Aachen sowie unzählige Siege und Platzierungen in den schwersten Springen der Welt – die Liste der Erfolge von Taloubet Z ist ellenlang. Weit über 2 Millionen Euro hat er in seiner Karriere zusammengesprungen. Nun ist damit Schluss. Das Weltcup-Turnier in Leipzig am kommenden Wochenende soll sein letztes sein. Das berichtet Christian Ahlmann, der den Galoubet A-Sohn seine ganze Karriere über begleitet hat, auf seiner Facebook-Seite.

Er bedankt sich bei seinem Partner und betont, wie sehr er sich freut, dass er den Hengst topfit in den „mehr als verdienten Ruhestand“ schicken kann. „Es war für mich eine Riesenfreude, wenn auch nicht immer einfach, Deinen Weg mitzugehen. All die Jahre war es immer faszinierend zu spüren, was in Dir steckt. Diese Sprungkraft, Schnelligkeit, Kampfgeist und Qualität sind einfach abnormal. Aber auch Deine ausgeglichene, liebenswerte Art ist absolut einmalig.“

Ahlmann bedankt sich auch bei dem Gestüt Zangersheide und der Familie Melchior (die freilich auch seine ist, Judy-Ann Melchior ist seine Partnerin und Mutter seines Sohnes), dafür, dass sie ihm dieses Ausnahmepferd anvertraut haben und ihn die Turniere ohne Rücksicht auf den züchterischen Ausfall des Hengstes haben planen lassen.

„Ich hoffe sehr, dass wir Sonntag einen schönen Abschluss finden und wünsche Dir sehr, dass Du Deine Rente auf der Weide in Lanaken noch viele Jahre genießen kannst und außerdem noch viele Kinder in die Welt setzt, die Deine Genialität besitzen.“

Taloubet in der Zucht

Offenbar scheint Taloubet seine Genialität tatsächlich weiterzuvererben, denn trotz dessen, dass der Fokus immer auf seinem sportlichen Einsatz lag, hat er bereits hoch erfolgreiche Nachkommen. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (wo er selbst Bronze mit dem Team gewann) sprang er Seite an Seite mit seiner Tochter Taloubetdarco, die für Japan im Einsatz ist. Zudem hat er mit dem achtjährigen Take A Chance On Me Z (Mutter v. Aldatus Z) bereits einen gekörten Sohn, der Bronze bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde in Lanaken gewann.

Das Gestüt Zangersheide hatte kürzlich für Verwirrung gesorgt als es auf seiner Homepage berichtete, diese Decksaison stünde Frischsamen von Taloubet Z zur Verfügung. Man betonte hinterher, der Hengst werde aber weiter im Sport gehen. Doch nun sagt Christian Ahlmann ja selbst, dass sein „Ferrari“ in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet wird. Auch wir wünschen dem Hengst noch viele glückliche Jahre auf den Weiden von Gestüt Zangersheide!

