Comme il faut-Hengsthalter Hubert Vornholt lebt nicht mehr

Der westfälische Hengsthalter Hubert Vornholt lebt nicht mehr. Der 70-Jährige kam bei einem Reitunfall ums Leben. Sein aktuell bekanntester Hengst ist der Ratina Z-Sohn Comme il faut.

Die Karriere von Hubert Vornholt begann im Springsattel mit internationalen Erfolgen. Später hat der Westfale als Züchter den (vorrangig Spring-) Sport mitgeprägt. Am 18. August 2022 ist der Hengsthalter aus Münster-Angelmodde verstorben. Er war ausgeritten, dabei kam es zu einem Unfall, den Hubert Vornholt nicht überlebt hat. Der westfälische Züchter, mit dessen Namen in jüngerer Zeit vor allem der Hengst Comme il faut, langjähriger Spitzensportler unter Marcus Ehning, verbunden ist, wurde 70 Jahre alt.

Hubert Vornholt und die Ukraine

Erfolgreiche Pferde hat Hubert Vornholt viele Pferde mit Erfolgen in internationalen Prüfungen gezüchtet. Sechs gekörte Hengste entstammen seiner Zucht. Zum Zeitpunkt ihrer Gründung vor mehr als 40 Jahren war der Betrieb in Angelmodde die erste private Besamungsstation in Westfalen. Dort wirkten Hengste wie Lancer III, Gavi oder seit seiner Rückkehr aus der Ukraine auch Comme il faut. Auf die guten Beziehungen zum ukrainischen Gestüt Zhaskov hat auch das Westfälische Pferdestammbuch in seinem Nachruf abgehoben.

Eines der ersten großen Erfolgspferde der Vornholt’schen Zucht war Poker v. Pilatus. Mit ihm gewann der heutige Bundestrainer der Springreiter, Otto Becker, unter anderem in Spruce Meadows, Kanada, den prestigeträchtigen Großen Preis. Auch Christoph Columbus zählte zu den erfolgreichen Pferden aus der Zucht von Hubert Vornholt. In jüngerer Zeit das Top-Zuchtprodukt der Comme il faut-Sohn Cemal, der unter Christian Kukuk für die Beerbaum Stables punktet, zuletzt in Paris in mehreren Springen.

Aber auch im Dressurbereich gelang dem Hengsthalter ein Volltreffer: Dresden Mann v. Dresemann, mit dem Ingrid Klimke hoch erfolgreich in Grand Prix-Prüfungen unterwegs war, kam in Angelmodde zur Welt.