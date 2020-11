Corona: Film als Unterstützung für Reitschulen

Reitunterricht in Gruppen ist mit maximalen Infektionsschutz möglich und soll wieder erlaubt werden – dafür setzt sich Reitschulbetreiberin Ulrike Mohr mit einem Film ein.

Kinder und Jugendliche leiden unter den coronabedingten Einschränkungen und es gibt entsprechende Hygienekonzepte – deshalb spricht sich der organisierte Sport dafür aus, dass Reitunterricht auch in Gruppen wieder erlaubt wird. Und das ist auch der Grund, warum Ulrike Mohr vom Kinderreitsportzentrum Bensheim einen Film gedreht hat, in dem sie zeigt, dass gerade im Reitsport Bewegung auch in der Gruppe infektionsfrei möglich ist. Der Film soll ebenso als Argumentationshilfe für Gespräche mit den örtlichen Behörden dienen.

„Aus den Gesprächen mit vielen anderen Reitschulen wurde mir klar, dass die Ämter sich nicht vorstellen können, wie es in einer Reitschule abläuft und warum es möglich ist, den dort üblichen Gruppenunterricht zuzulassen“, erklärt Pferdewirtschaftsmeisterin Ulrike Mohl ihre Beweggründe. „Gerade das Pferd bietet Bewegung verbunden mit sozialer, emotionaler und körperlicher Nähe. Hier kann infektionsfrei mit dem Pferd oder Pony gekuschelt werden. Und das auch im Gruppenunterricht, denn mit und auf dem Pferd haben die Reitschüler automatisch großen Abstand zueinander.“

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung unterstützt Ulrike Mohrs Initiative. Der Film findet sich zusammen mit Empfehlungen für das Gespräch mit Behörden auf der FN-Homepage. „Zeigen Sie den Film bei Ihrem persönlichen Termin mit den Ämtern. Dann werden Ihre Argumente und Ihre Erklärungen leichter verständlich“, so Thomas Ungruhe von der FN-Abteilung Vereine, Umwelt, Breitensport, Betriebe.

Inhaltlich appelliert der Film an die Entscheider in den Behörden, Reitschulen für die Kinder offen zu halten. Gestützt wird das Anliegen im Film durch die Aussagen eines Arztes und einer Kinderpsychologin. Eine Krankenhaushygienikerin und Virologin bestätigt, dass das Infektionsrisiko in Reitschulen vor dem Hintergrund der Abläufe im Reitunterricht als auch der Hygienekonzepte gering ist.